Настроив неплохое сочетание частот у связки из видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT и центрального процессора Intel Core i9-12900K семейства Alder Lake-S, греческий энтузиаст OGS прошёлся по вершинам нескольких рейтингов HWBot, и среда принесла новый рекорд 3DMark Fire Strike Extreme среди одиночных видеокарт, который соответствует результату 38 137 баллов.
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Видеокарта при помощи жидкого азота была разогнана до 3200/16960 МГц, центральный процессор при аналогичном способе охлаждения работал на частоте 6700 МГц, сохраняя полный набор ядер и потоков. Другими словами, у него работали восемь производительных ядер серии P и восемь экономичных ядер серии E, были активны все 24 потока. В модельном зачёте Radeon RX 6900 XT этот результат тоже оказался лучшим, а вот в абсолютном удостоился только пятнадцатого места.