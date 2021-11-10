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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
С декабря процессоры Intel Core i9-11900K будут поставляться в коробках традиционной формы
Пластмассовый мир побеждён картонным параллелепипедом.
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Красота, возможно, и спасёт этот мир при определённых обстоятельствах, но иногда она способна разорить специалистов по логистике. Компании Intel ранее уже пришлось отказаться от использования коробок в форме додекаэдра для поставки флагманской модели процессоров Coffee Lake, но на этапе вывода на рынок очередного семейства к схожим экспериментам она всё равно прибегала. Прагматичный подход победил и в случае с упаковкой процессора Core i9-11900K семейства Rocket Lake, который с девятого декабря сего года начнёт поставляться в простой картонной коробке, имеющей форму параллелепипеда и типовую раскраску.

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Источник изображения: Intel

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По информации Intel, это изменение позволит увеличить количество перевозимых на одной палете 1620 процессоров вместо прежних 560. В условиях, когда морские перевозки переживают кризис, подобная оптимизация придётся весьма кстати. На потребительских свойствах процессоров, разумеется, данные изменения никак не скажутся – разве что у любителей рукоделия станет меньше источников вдохновения в части поиска применения для использованной коробки от процессора.

#intel #rocket lake #core i9-11900k
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omoikane
12:28
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Skylake i7
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12:25
тебя в детстве сильно уронили? показали прирост на одинаковой частоте(справа 100% инженерник). Чего ты увиливаешь как девочка. Пари принимаешь?
Intel Alder Lake от ожиданий к реальности или послевкусие от новой платформы
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