В арсенале EVGA уже имеется флагманская материнская плата X570 DARK для процессоров AMD в исполнении Socket AM4, но даже при розничной цене в $690 это не помешало ей получить в фирменном интернет-магазине статус «распродано», поэтому радовать обладателей процессоров Ryzen отныне предстоит новой материнской плате EVGA X570 FTW WIFI, которая по своим габаритам вписывается в форм-фактор ATX и обладает чуть более простой подсистемой питания с 15 фазами вместо 17 у предшественницы.
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Основные компоновочные решения при создании более доступной платы EVGA на чипсете AMD X570, которая будет предлагаться за $500 членам фирменного клуба, были сохранены. В частности, помимо двух слотов PCI Express x16 с поддержкой функции SLI, на плате предусмотрен лишь один слот PCI Express x4, а под нужды двух разъёмов M.2 отдана значительная часть пространства между слотами расширения. В них можно установить два твердотельных накопителя длиной до 110 мм, в комплекте поставки также предусмотрены две термопрокладки для них, которые помогут передавать тепловую энергию на общий радиатор, закрывающий основную часть пространства «ниже» процессорного разъёма. Чипсет тоже охвачен радиатором, но активного охлаждения не предусмотрено.
Плата поддерживает Wi-Fi, поэтому в комплекте поставки предусмотрены две антенны, которые крепятся к соответствующим гнёздам на задней панели. Драйверы записаны на прилагаемую к материнской плате USB-флешку с логотипом EVGA. Предусмотрен также и фирменный значок на системный блок. Кнопка сброса настроек BIOS выведена на заднюю панель – очевидно, что плата рассчитана на любителей экспериментов.