Но лишь после 2024 года.

Сегодняшняя публикация на страницах сайта DigiTimes радует неожиданно бесплатными для читателей ресурса новостями о планах TSMC по расширению собственной производственной базы на юге Тайваня. Новейшее предприятие Fab 18 в этом регионе, которое пока только строится, после введения в строй займётся выпуском 5-нм и 3-нм продукции. Напомним, что первые серийные 3-нм изделия TSMC начнут выпускать в конце следующего года.

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Источник изображения: TSMC

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Сообщается, что TSMC решила построить на юге Тайваня ещё одно предприятие, которое будет выпускать 7-нм и 6-нм продукцию после завершения строительства первой фазы в объёме до 40 тысяч кремниевых пластин ежемесячно. Вторая фаза, которая будет введена в строй после 2024 года, сосредоточится на выпуске 28-нм продукции. Работы на строительной площадке начнутся уже в следующем году. Изделия, выпускаемые по 28-нм технологии, до сих пор востребованы в той сфере, где не нужна передовая литография, увеличивающая себестоимость конечной продукции.