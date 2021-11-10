Компании Geely Auto, стоит напомнить, принадлежат известные зарубежные марки Volvo и Lotus, и в новую эру автомобилестроения она готова войти во всеоружии. По информации ресурса DigiTimes, подразделение Geely Auto разработало 7-нм чип для применения в бортовых системах автомобилей, содержащий 88 млрд транзисторов на площади 83 квадратных миллиметра.
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Изделие под скромным обозначением SE1000 начнёт применяться в автомобилях концерна в 2022 году, когда завершится фаза тестирования. Выпускать этот чип по 7-нм технологии могут только сторонние исполнители вроде TSMC и Samsung. Со временем Geely рассчитывает позволить другим китайским автопроизводителям строить свои бортовые электронные системы на основе данного чипа. Китай является крупнейшим автомобильным рынком в мире, но самостоятельно производит лишь 10% необходимых электронных компонентов.