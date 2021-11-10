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Новости Hardware Алексей Сычёв
Затраты TSMC на строительство предприятия в Японии достигнут $7 млрд
Американское предприятие, напомним, потребует не менее $12 млрд инвестиций.
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Тайваньская компания TSMC до сих пор воздерживалась от упоминания суммы затрат на строительство первого предприятия на территории Японии, но на этой неделе соответствующее заявление было сделано, как отмечает Reuters. Новая площадка будет осваиваться при поддержке Sony, которая вложит $500 млн из общей суммы $7 млрд.

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Источник изображения: Reuters

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Строительство предприятия на западе Японии, которое в дальнейшем будет выпускать датчики изображений для Sony, начнётся в следующем году, а завершится в 2024-м. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 45 тысяч кремниевых пластин типоразмера 300 мм ежемесячно. Литография ограничится 28-нм и 22-нм техпроцессами, которые для подобных задач вполне достаточны. Предприятие даст работу примерно 1500 специалистам. Проект рассчитывает на серьёзную поддержку японских властей, но при этом стороны не уточняют, подразумевает ли это предоставление государственных субсидий.

#полупроводники #литографическое производство #sony #tsmc #япония
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