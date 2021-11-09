Он вообще должен завершиться ко второй половине следующего года.

Рост курсовой стоимости акций AMD на 10% оказался достаточным поводом для приглашения главы компании Лизы Су (Lisa Su) к участию в интервью телеканалу CNBC, и эти десять минут эфирного времени подарили аудитории достаточно уже знакомой информации. Прежде всего, генеральный директор и президент AMD заявила, что серверный сегмент рынка оставался для компании одним из важнейших на протяжении последних лет.

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Источник изображения: CNBC

Наводящие вопросы ведущей о неизбежности увеличения доли рынка AMD в серверном сегменте Лиза Су дипломатично игнорировала, предпочитая просто говорить о росте бизнеса компании. Не пугает её и дефицит компонентов. Во-первых, Лиза Су продолжает считать, что ко второй половине следующего года ситуация с поставками чипов почти нормализуется. Во-вторых, планированием поставок AMD занимается с клиентами и контрактными производителями, учитывая прогноз не только на ближайшие двенадцать месяцев, но и несколько лет. Фактически, уже сейчас компания думает о том, сколько продукции она должна будет выпускать после 2023 года. В начале текущего года AMD ожидала, что выручка по итогам отчётного периода увеличится на 37%, а теперь убеждена, что показатель вырастет до 65%. Без увеличения объёмов поставок продукции подобный оптимизм бы не наблюдался, и его наличие только доказывает способность компании обходить проблемы с дефицитом.

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Лиза Су пояснила, что ещё полтора года назад она оценивала оборот всех доступных компании сегментов рынка примерно в $80 млрд, а теперь он превышает $100 млрд. Перед AMD открываются волнующие перспективы, так что руководство предпочитает не сомневаться в росте бизнеса компании в ближайшие кварталы и годы.