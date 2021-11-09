Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Эксперты убеждены, что к 2023 году AMD может занять половину серверного рынка
Смелые ожидания для компании, которая едва перевалила за 10-процентную планку.
анонсы и реклама
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке

Известно, что вчера акции AMD выросли в цене на 10% до $150, но опрошенные ресурсом Seeking Alpha аналитики в ряде случаев убеждены, что справедливая стоимость этих ценных бумаг находится где-то в районе $180. Эксперты Rosenblatt Securities вообще считают, что в 2023 году AMD будет контролировать более половины серверного рынка. По крайней мере, если говорить о сегменте компонентов для центров обработки данных.

реклама

Источник изображения: Twitter, Lisa Su

анонсы и реклама
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
MSI RTX 3070 еще дешевле
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр
Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

В это же время Intel будет вкладывать серьёзные средства в наращивание своих производственных мощностей и освоение новых литографических технологий. Ресурсов процессорного гиганта может просто не хватить для оперативного вывода на рынок более производительных по сравнению с предложениями AMD серверных процессоров. Полагающаяся на технологические возможности TSMC компания AMD уже в следующем году сможет предложить 5-нм процессоры с архитектурой Zen 4.

#amd #intel #аналитика #tsmc #epyc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Выручка Apple в Китае за предыдущие 12 месяцев выросла на 70%
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
94
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
151
Обзор ASRock B560M-HDV + Intel Core i3-10105F - AMD теряет преимущество на рынке процессоров
107
Jingyue X99 Titanium D4 - первая китайская материнская плата с воcемью фазами питания для CPU Xeon
70
Распродажа 11.11 – ключ активации Windows 10 Pro можно купить за $7.29
Обзор сериала "Доктор Кто". Новый сезон
39
3D-принтер дома - игрушка для детей и инструмент для взрослых
26
Подробный разбор игровой производительности i5-8400 и i7-8700T
12
Hitman 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
5
Мои впечатления от игры Iron Storm. Коммандос. В тылу врага (World War Zero). Часть четвертая
1

Сейчас обсуждают

Тролль Толстый
11:50
сбылась мечта идиота не работать? )
Курс Биткоина обновил исторический максимум - криптовалюта вышла за отметку $68 500
overandover
11:49
Та ващепох, что это для меня изменило бы?
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Egor Ka
11:47
Оу, мамкин аукционер подъехал. Сколько заработал? На жовку хватит?
AMD рассказала о серверных процессорах EPYC Milan-X с технологией 3D V-Cache
Антон вырезай его
11:46
через пару лет выйдут гибрибы АМД. что тогда скажешь?
Проблема несовместимости процессоров Intel Alder Lake и игр с защитой Denuvo уже решается
Максим Котиков
11:46
вполне рабочая тема для амд , там тупой кп , жалобы и фризы именно из за него , многие наелись этом гавном .
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Антон вырезай его
11:45
а что делать с играми которые были заточеты под миллениум и не шли на виндовс XP? опять интел виноват? просто есть кривые разрабы, которые придумывают извращения, которые потом не работают на новом же...
Проблема несовместимости процессоров Intel Alder Lake и игр с защитой Denuvo уже решается
omoikane
11:44
Не в ту сторону мыслишь. У НАСА вполне себе ограниченный бюджет. Вопрос в том куда их тратить. Это все равно что в голодные годы тратить деньги на предметы роскоши.
В США планируют построить телескоп за $11 млрд для поиска планет пригодных для жизни и замены Хаббла
Артем Кот
11:44
На Redmi 7A не пришла miui 12.5
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 и MIUI 12.5 для 120 актуальных смартфонов
Вова Огонь
11:44
Подменить результат выполнения инструкции CPUID невозможно.
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
terenty79
11:42
ну, это понятно что после Дебилазио с его страшной черной дочкой и фиолетовой женой, на мэры ньюёрка тоже черного выберут. вот и выбрали. идиоты.
Избранный мэр Нью-Йорка призвал преподавать основы блокчейн-технологий детям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем