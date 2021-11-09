Смелые ожидания для компании, которая едва перевалила за 10-процентную планку.

Известно, что вчера акции AMD выросли в цене на 10% до $150, но опрошенные ресурсом Seeking Alpha аналитики в ряде случаев убеждены, что справедливая стоимость этих ценных бумаг находится где-то в районе $180. Эксперты Rosenblatt Securities вообще считают, что в 2023 году AMD будет контролировать более половины серверного рынка. По крайней мере, если говорить о сегменте компонентов для центров обработки данных.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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В это же время Intel будет вкладывать серьёзные средства в наращивание своих производственных мощностей и освоение новых литографических технологий. Ресурсов процессорного гиганта может просто не хватить для оперативного вывода на рынок более производительных по сравнению с предложениями AMD серверных процессоров. Полагающаяся на технологические возможности TSMC компания AMD уже в следующем году сможет предложить 5-нм процессоры с архитектурой Zen 4.