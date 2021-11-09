Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Избранный мэр Нью-Йорка призвал преподавать основы блокчейн-технологий детям
И хочет получать зарплату в криптовалюте.
анонсы и реклама
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке

Как сообщает CNBC, избранный недавно мэром Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams) выступил с идеей ввести основы блокчейн-технологий в учебный план американских образовательных учреждений. По его словам, преподавать основы использования и оборота криптовалют следует ещё в школе.

реклама

Источник изображения: POLITICO

анонсы и реклама
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
MSI RTX 3070 еще дешевле
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр
Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Новый мэр мегаполиса явно демонстрирует свою благосклонность к широкому использованию криптовалют в качестве платёжного средства. Он даже предлагает выпустить муниципальную криптовалюту Нью-Йорка и готов получать несколько первых зарплат на новом посту именно в криптовалюте. Адамс также предлагает распространить в Нью-Йорке практику оплаты товаров и услуг криптовалютой, хотя и подчёркивает, что реализация данной идеи потребует тщательной проработки. По словам самого Адамса, он не боится экспериментировать с инновациями, и только такой подход способен стимулировать прогресс как отдельно взятого города, так и всей страны.

#криптовалюты #блокчейн #нью-йорк
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Криптопохмелье накроет NVIDIA к октябрю
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
Майнеры Chia Coin уже скупили накопителей общим объёмом в 10 эксабайт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
94
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
159
Обзор ASRock B560M-HDV + Intel Core i3-10105F - AMD теряет преимущество на рынке процессоров
107
Jingyue X99 Titanium D4 - первая китайская материнская плата с воcемью фазами питания для CPU Xeon
70
Распродажа 11.11 – ключ активации Windows 10 Pro можно купить за $7.29
Обзор сериала "Доктор Кто". Новый сезон
39
3D-принтер дома - игрушка для детей и инструмент для взрослых
26
Подробный разбор игровой производительности i5-8400 и i7-8700T
12
Hitman 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
5
Мои впечатления от игры Iron Storm. Коммандос. В тылу врага (World War Zero). Часть четвертая
1

Сейчас обсуждают

Антон вырезай его
11:59
а как же вин 11 и тормоза райзена? ведь ввин 11 работает на интеле. получается райзен – говно со сломанной совместимостью
Проблема несовместимости процессоров Intel Alder Lake и игр с защитой Denuvo уже решается
Максим Ширшов
11:58
Я бы больше поверил, если бы написал 1700x, 3700x - эти переходы выглядят разумными, а то что ты написал ну как-то сомнительно, чтобы кто-то в здравом уме сделал бы такие выборы, так как между 1700 и ...
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Антон вырезай его
11:58
то что АМД сливает кеш в ВИН11 виноват интел с чемоданами, то что в кривод денуво не определяются ядра, виноват опять интел. фанаты такие фанаты
Проблема несовместимости процессоров Intel Alder Lake и игр с защитой Denuvo уже решается
Дмитрий Юфа
11:57
интел мощнее в cpuz :-)
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Максим Котиков
11:56
Амудятлы уже не могут в ГПУ-З ?? Вот это интел выстрелили !))
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Антон вырезай его
11:53
скинь из HWinfo
Проблема несовместимости процессоров Intel Alder Lake и игр с защитой Denuvo уже решается
Skylake i7
11:52
Сейчас ты сходишь , очко не выдержало красножопый ?
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Сяхуни Есбунузу
11:52
Пока что тебя занесли поближе к параше.
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Вова Огонь
11:52
ПНХ синежопое 4мо
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Skylake i7
11:52
Тебе уже засунули , до сих пор пердак горит , cpu-z не тот ПОМОГИТЕ !
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем