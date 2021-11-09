И хочет получать зарплату в криптовалюте.

Как сообщает CNBC, избранный недавно мэром Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams) выступил с идеей ввести основы блокчейн-технологий в учебный план американских образовательных учреждений. По его словам, преподавать основы использования и оборота криптовалют следует ещё в школе.

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Источник изображения: POLITICO

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Новый мэр мегаполиса явно демонстрирует свою благосклонность к широкому использованию криптовалют в качестве платёжного средства. Он даже предлагает выпустить муниципальную криптовалюту Нью-Йорка и готов получать несколько первых зарплат на новом посту именно в криптовалюте. Адамс также предлагает распространить в Нью-Йорке практику оплаты товаров и услуг криптовалютой, хотя и подчёркивает, что реализация данной идеи потребует тщательной проработки. По словам самого Адамса, он не боится экспериментировать с инновациями, и только такой подход способен стимулировать прогресс как отдельно взятого города, так и всей страны.