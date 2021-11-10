После двенадцати лет инноваций в сфере смартфонов обычные пользователи привыкли, что каждое новое поколение дарит им абсолютно новый опыт за счёт необычных функций. Интернет становился всё быстрее, а процессоры стали способны тягаться в скорости с настольными чипами пятилетней давности. Вот только какое-то время назад инновации переместились в сферу складывающихся смартфонов, стоимость которых превышает сотню тысяч рублей. На самом деле не нужно тратить так много, ведь необычный опыт можно получить всего за 11 тысяч рублей, купив защищённый смартфон AGM H3 с инфракрасной камерой.Разработчики поясняют, что благодаря более чувствительному сенсору 12 Мп камера способна творить настоящие чудеса. Так, по сравнению со стандартным 48 Мп объективом. AGM H3 способен захватывать на 73% больше света в темноте, гарантируя высокую точность и детализацию снимков. При этом с технологией двойной фокусировки на создание одной фотографии уходит всего 0.03 секунды, что не позволит пропустить самые важные мгновения.А вообще AGM H3 – это многофункциональный аппарат, включающий рацию и способный похвастать мощным динамиком на 2 Вт, что делает его одним из самых громких смартфонов на планете. И всё это упаковано в защищённый корпус высокой прочности с поддержкой стандартов IP68 IP69K и MIL-STD-810H. Это значит, что телефон не боится падений, воды и грязи. Использовать его в качестве игрушечной лопатки для детей не рекомендуется, но если очень хочется – то можно.AGM H3 поставляется на базе мобильной ОС Android 11, а производитель обещает длительную поддержку с выпуском обновлений безопасности. В наличии технология NFC, что делает бесполезным ношение обычных пластиковых карт, ведь теперь всё самое необходимое находится внутри смартфона. Высокую производительность обеспечивает 8-ядерный процессор MT6762 на базе архитектуры ARM Cortex-A53, а за длительную работу отвечает ёмкий аккумулятор на 5400 мАч. AGM H3 можно подарить ребёнку, который найдёт применение большому дисплею на 5.7 дюймов и 12 Мп инфракрасной камере. Также он пригодится любителям путешествий и обычным работягам, которые вынуждены часами находится в сложных условиях, где другие смартфоны просто не выживут.А вообще главной особенностью AGM H3 является именно ИК-камера с функцией ночного виденья. Она позволяет не только фотографировать, но и снимать видео в полной темноте. Также есть возможность просвечивать некоторые материалы, включая пластик. Ниже можно увидеть несколько кадров, раскрывающих особенности работы ИК-камеры.Зарядка осуществляется через порт USB Type-C. Внутренний накопитель объёмом 64 Гб позволит не волноваться о недостатке свободного места. Его можно увеличить за счёт карт памяти, а за быструю работу с программами отвечает 4 Гб ОЗУ. Доступна разблокировка при помощи технологи Face ID, а также сканера отпечатка пальца. Производитель заявляет, что одного разряда хватит на 38 часов беспрерывного просмотра фильмов или 40 часов разговоров. Это явно больше, чем может выдержать любой человек. В конце концов всё вышеперечисленное доступно за 11 192 рубля. За полностью русифицированную версию придётся заплатить на тысячу дороже. Получить доступ к новинке можно будет 11 ноября во время большой распродажи.