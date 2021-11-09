Когда компания в целом стоит меньше, чем сумма стоимостей её составляющих, это говорит о проблемах с эффективностью использования капитала и наличии рисков в сфере управления. Осознавая это, как отмечает Nikkei Asian Review, руководство Toshiba собирается на следующем собрании акционеров вынести на обсуждение вопрос о реструктуризации, которая поделит компанию на две или три части и к 2023 году выведет их на фондовый рынок.
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Сейчас Toshiba занимается самыми разными видами деятельности – от энергетики до выпуска кондиционеров и жёстких дисков. После деления на три части одна из них сосредоточится на инфраструктурных и энергетических проектах, вторая будет выпускать электронные устройства и жёсткие диски, а третья ограничится полупроводниковыми компонентами. Последнюю могут включить в состав холдинга Kioxia, ибо в нём Toshiba имеет 40% акций. Либо вторая и третья части некогда единой Toshiba могут быть объединены – выбор в этом отношении пока не сделан. Активисты призывают руководство Toshiba приватизировать компанию через выкуп акций третьей стороной, но оно пока ищет стратегические альтернативы, и реструктуризация по предложенной схеме может стать одной из них.