Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Через два года из одной Toshiba могут получиться три
И все они выйдут на биржу.
анонсы и реклама
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке

Когда компания в целом стоит меньше, чем сумма стоимостей её составляющих, это говорит о проблемах с эффективностью использования капитала и наличии рисков в сфере управления. Осознавая это, как отмечает Nikkei Asian Review, руководство Toshiba собирается на следующем собрании акционеров вынести на обсуждение вопрос о реструктуризации, которая поделит компанию на две или три части и к 2023 году выведет их на фондовый рынок.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

анонсы и реклама
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену

Сейчас Toshiba занимается самыми разными видами деятельности – от энергетики до выпуска кондиционеров и жёстких дисков. После деления на три части одна из них сосредоточится на инфраструктурных и энергетических проектах, вторая будет выпускать электронные устройства и жёсткие диски, а третья ограничится полупроводниковыми компонентами. Последнюю могут включить в состав холдинга Kioxia, ибо в нём Toshiba имеет 40% акций. Либо вторая и третья части некогда единой Toshiba могут быть объединены – выбор в этом отношении пока не сделан. Активисты призывают руководство Toshiba приватизировать компанию через выкуп акций третьей стороной, но оно пока ищет стратегические альтернативы, и реструктуризация по предложенной схеме может стать одной из них.

#финансы #toshiba #акции #япония
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выручка Apple в Китае за предыдущие 12 месяцев выросла на 70%
Спрос со стороны майнеров перестал разогревать цены на видеокарты NVIDIA GeForce на вторичном рынке
Криптопохмелье накроет NVIDIA к октябрю
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мнение: лучше купить новый игровой ПК сейчас, чем ждать доступных видеокарт
155
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
93
Обзор ASRock B560M-HDV + Intel Core i3-10105F - AMD теряет преимущество на рынке процессоров
105
Jingyue X99 Titanium D4 - первая китайская материнская плата с воcемью фазами питания для CPU Xeon
70
Обзор сериала "Доктор Кто". Новый сезон
39
Распродажа 11.11 – ключ активации Windows 10 Pro можно купить за $7.29
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
19
Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
4
3D-принтер дома - игрушка для детей и инструмент для взрослых
19
Hitman 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
5

Сейчас обсуждают

Олег Поварницын
05:39
О, дивный новый мир! Давайте потратим до фига энергии на очистку воздуха от выбросов, которые возникают при добыче этой энергии. Я уже не говорю про сопутствующие вещи, типа экономических и политическ...
Министерство энергетики США планируют ежегодно удалять из воздуха миллиарды тонн углекислого газа
ахахах
05:37
всё укроплемя пиндосы привезут на луну
В США планируют построить телескоп за $11 млрд для поиска планет пригодных для жизни и замены Хаббла
Inqizitor
05:34
Должна чексумма архива-инсталлятора старой версии на сайте совпадать с локальной, скачанной ранее. Если не совпадает - уже повод писать в официальную техподдержку вопрос. А больше в статье крамолы не ...
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
x.7
05:31
Нужно больше ядер, чтобы это хоть как-то ворочалось, а то под АМД ничего не затачивают и не оптимизируют, даже винду
AMD анонсировала процессоры EPYC Genoa с 96 ядрами Zen4 и Bergamo со 128 ядрами Zen4c
Павел Павлов
05:28
Я думал я один замечаю ''професиализм''этого чуда)))человек который этим не занимался ни когда,пишет об этом статью за статьей как профи))))а его подсчёты это вообще что то и с чем то)))
Почему майнинг Эфира на видеокартах стал менее прибыльным – сложность добычи и сжигание $3.8 млрд
ахахах
05:27
хаббл херовым запустили изначально.Брак телескопа потом уже в космосе пиндосы корячились исправляли
В США планируют построить телескоп за $11 млрд для поиска планет пригодных для жизни и замены Хаббла
qwerry
05:26
Что ты стараешься ему объяснять, это бесполезно. Школота добралась до форума, счас всех пооскорбляет и довольный пойдет уроки учить ))))
3D-принтер дома - игрушка для детей и инструмент для взрослых
Profit
05:19
RN9pro . пару часов назад пришла
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 и MIUI 12.5 для 120 актуальных смартфонов
Твоя мамка
05:19
Зочем
Процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake получат поддержку DDR4
x.7
05:19
Опять все сговорились против любимки, не дают встать с колен. Стоило интелу выкатить киллер процы для красных, то сразу началось тесты не тесты, винда не винда, цпуз не цпуз. Типикал статья фоната АМД
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем