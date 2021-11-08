При помощи видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT и процессора Intel Alder Lake-S.

Постоянному герою нашей рубрики об импортозамещении в сфере статистики экстремального разгона, российскому оверклокеру с псевдонимом Traktor, удалось ценой бессонной ночи не только установить мировой рекорд в тесте VRMark Orange Room с результатом 22 390 баллов, но и обновить три абсолютных рекорда в серии тестов 3DMark Ice Storm.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

Видеокарту автор эксперимента традиционно одолжил у Mentoza, поэтому менять штатную систему охлаждения Radeon RX 6700 XT на нечто более эффективное он не стал. В принципе, она и без этого подняла частоты до 2950/17200 МГц, да и центральный процессор Intel Core i9-12900K семейства Alder Lake-S неплохо себя проявил под водоблоком и чиллером, разогнавшись до 5541 МГц. На указанной частоте работали только шесть ядер и шесть потоков, а используемый экземпляр процессора был серийным, а не инженерным. Он был установлен в материнскую плату ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WiFi D4 и соседствовал с модулями памяти типа DDR4.

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Собственно, в тесте 3DMark Ice Storm новым рекордом стал результат 389 244 балла, полученный россиянином на тестовом стенде указанной конфигурации. В тесте 3DMark Ice Storm Extreme новый рекорд соответствует 368 699 баллам, а в тесте 3DMark Ice Storm Unlimited результат достиг 391 509 баллов.