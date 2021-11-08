А подготовка к выпуску 3-нм изделий идёт в полном соответствии с графиком.

Популярный тайваньский ресурс DigiTimes воспользовался старым принципом о ценности информационного повода, сообщающего об отсутствии новостей. По словам источника, TSMC придерживается существующего графика, который позволит компании приступить к массовому производству 3-нм изделий во второй половине следующего года. Из откровений представителей TSMC на октябрьской отчётной конференции известно, что выручку от реализации 3-нм продукции компания начнёт получать только в начале 2023 года. Это говорит о том, что клиенты TSMC свои первые 3-нм изделия получат лишь в 2023 году.

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Источник изображения: DigiTimes

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Второй частью новости является сообщение о намерениях TSMC в следующем году полностью загрузить собственные мощности по выпуску 5-нм продукции. В минувшем квартале компания получала от реализации 5-нм компонентов лишь 18% совокупной выручки. Возможно, к следующем году эта пропорция немного увеличится.