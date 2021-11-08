Популярный в определённых кругах агрегатор слухов Moore’s Law is Dead начал неделю с жизнеутверждающего сообщения о том, что готовящиеся сменить Alder Lake-S в четвёртом квартале следующего года процессоры Raptor Lake-S тоже будут поддерживать DDR4, как и предшественники. Само собой, поддержка DDR5 тоже никуда не денется, а формально даже продвинется до режима DDR5-5600.
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Об этих процессорах известно не так много, помимо вероятной совместимости с разъёмом LGA 1700. В принципе, они и работать наверняка смогут в тех же материнских платах, что и Alder Lake-S, в противном случае сохранять поддержку DDR4 было не так уж много смысла. «Большие» ядра серии P в составе процессоров Raptor Lake перейдут на использование новой архитектуры Raptor Cove, а вот их количество не превысит восьми штук в максимальной конфигурации. Экономичные ядра серии E, напротив, сохранят прежнюю архитектуру Gracemont, но их количество в старшей конфигурации увеличится с 8 до 16 штук.