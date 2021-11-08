Американский энтузиаст mllrkllr88 не зря продемонстрировал фотографию тестового стенда, на котором виднелись видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 серии K|ngp|n Edition и блок питания марки BeQuiet. Как можно догадаться, он испытывал их в одной системе с центральным процессором Intel Core i9-12900KF (Alder Lake), который охлаждался жидким азотом.
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Модифицировать штатную систему охлаждения видеокарты автор эксперимента не стал, в ходе разгона её частоты удалось повысить до 2100/21504 МГц, но в сочетании с разгоном центрального процессора до 7102 МГц этого хватило, чтобы «взять бронзу» в 3DMark03 с результатом 409 371 балл. Это всего лишь третий случай в статистике, когда результат теста превышает отметку в 400 тысяч баллов.
Процессор Intel Core i9-12900KF на частоте 7102 МГц охранял активность четырёх ядер и четырёх потоков. В данном эксперименте интригует то обстоятельство, что для разгона видеокарты жидкий азот не использовался, а на третье место систему поднял преимущественно разгон центрального процессора.