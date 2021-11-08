Сегодня истекает назначенный срок.

По данным Reuters, крупнейший контрактный производитель чипов, компания TSMC, предоставила властям США информацию о своих заказах и клиентах в таком виде, в котором она не может навредить последним. Министерство торговли США установило срок до 8 ноября для предоставления данных, необходимых для реализации мер по борьбе с дефицитом полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: TSMC

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По информации Bloomberg, корейские производители памяти тоже подчинились требованиям США, хотя и им пришлось обсудить с профильными ведомствами объём и детализацию данных, которые будут предоставлены. Поставщики постарались обезличить информацию, чтобы третья сторона в лице американских чиновников не смогла злоупотребить коммерческой тайной, затрагивающей интересы клиентов.