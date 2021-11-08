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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньские и корейские компании предоставят США информацию, необходимую для борьбы с дефицитом чипов
Сегодня истекает назначенный срок.
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По данным Reuters, крупнейший контрактный производитель чипов, компания TSMC, предоставила властям США информацию о своих заказах и клиентах в таком виде, в котором она не может навредить последним. Министерство торговли США установило срок до 8 ноября для предоставления данных, необходимых для реализации мер по борьбе с дефицитом полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: TSMC

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По информации Bloomberg, корейские производители памяти тоже подчинились требованиям США, хотя и им пришлось обсудить с профильными ведомствами объём и детализацию данных, которые будут предоставлены. Поставщики постарались обезличить информацию, чтобы третья сторона в лице американских чиновников не смогла злоупотребить коммерческой тайной, затрагивающей интересы клиентов.

#полупроводники #tsmc #дефицит #сша
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ibulletproof
08:19
Как только добирается до РФ, цена сразу взлетает в 2 раза. Замечательная страна РФ, там наверно люди богаче в два раза чем в Китае живут? Или тупо чиновники жадные?
Realme 8i прибыл в Россию – Helio G96, 50-Мп камера, 120-Гц дисплей и скидка 3 000 рублей
sumrack
08:16
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Дмитрий Истомин
08:14
Так они ж заплатят, куда уж без этого.
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Дмитрий Истомин
08:13
Надо просто не покупать процессоры, которые не могут запускать игры.
Intel предложила отключить часть ядер на процессорах Alder Lake, для запуска некоторых игр с Denuvo
Чувак
08:12
477W ест вся система. Классно. Амуда чисто проц ест 380W.
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Александр Дедок
08:12
М... А если будет задержка? :)) То виноват твой папка?
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Александр Дедок
08:11
Заглотовщина процветает. Ради кликбета заголовки не то что желтушные а хуже. И новости все больше из пальца высосанные.
Nintendo выпустит новую консоль в течение следующих 79 лет
nikolai3anv
08:11
Мда... По тону статьи чувствуется... "Непредвзятость" Как автора ещё не стошнило когда он брал в руки процессор от интела.
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wwr222
08:10
Не,твой красный фанатизм границ не имеет... И сокет не так сделан (то ли дело АМуДэ с ножками,которые на них убегают вместе с кулером),то наклейки кривые... То читать спеки не может (это про верхний с...
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Вскукарек Интелбоев
08:10
Ты тоже только на картинках его видел, так что ебало стяни
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