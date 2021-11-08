К началу декабря, как сообщает Nikkei Asian Review, на обсуждение японского парламента будет вынесен законопроект, определяющий меры поддержки предприятий полупроводниковой отрасли, расположенных на территории Японии. Предприятие TSMC, к строительству которого планируется приступить в следующем году, может попасть под новые законодательные требования.
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В качестве субсидий, по некоторым данным, правительственный фонд готов выделить до половины $8,87 млрд, необходимых TSMC для возведения нового предприятия. Взамен компания должна будет гарантировать стабильный выпуск продукции и технологическую модернизацию производства. Предусмотрены и экстренные меры на случай возникновения дефицита – субсидируемые предприятия в этих случаях должны будут увеличить выработку без каких-либо колебаний.
Подобная схема субсидирования может вызвать вопросы у Всемирной торговой организации, но японские власти рассчитывают, что всё будет согласовано в их пользу. Предприятие TSMC начнёт выдавать продукцию к 2024 году, здесь будут выпускать 22-нм и 28-нм чипы.