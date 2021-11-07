Оборонные заказы она будет выполнять на территории США.

Сотрудники CNBC решили обобщить имеющуюся информацию о планах действующего руководства Intel по расширению производственных мощностей в ближайшие годы. Официально до сих пор звучала преимущественно сумма в $20 млрд, которую компания потратит на строительство двух новых предприятий в Аризоне, но представители CNBC подсчитали, что только в США компания готова потратить на эти нужды не менее $26 млрд, а в совокупности с планами по расширению бизнеса в других странах это выведет капитальные затраты производителя на $44 млрд.

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Источник изображения: CNBC

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Корреспонденту CNBC даже удалось побывать на строящемся предприятии в Орегоне, где компания уже приступила к монтажу оборудования в новом производственном корпусе. Напомним, что к 2025 году Intel рассчитывает освоить пять новых техпроцессов в массовом производстве, а также не только догнать, но и перегнать основных конкурентов в лице TSMC и Samsung с точки зрения литографических технологий. Скептики считают, что выделяемых на соответствующие цели средств не хватит, чтобы существенно изменить расстановку сил на мировом рынке полупроводниковой продукции – её основная часть всё равно будет производиться на Тайване.