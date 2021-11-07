Как сообщает агентство Reuters, американские законодатели выступили с новой инициативой по ограничению права крупных компаний технологического сектора в их способности покупать конкурентов с целью устранения соперников. По мнению авторов законопроекта, техногиганты слишком часто злоупотребляют подобной практикой, и это негативно сказывается на развитии справедливой конкуренции.
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Если предложенный закон будет принят, то у властей США появится право накладывать вето на любые сделки с участием крупных корпораций, в результате которых они смогут поглотить более мелких конкурентов. Законодатели по обе стороны океана уже давно пытаются усложнить жизнь набравшим силу техногигантам вроде Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta) и Apple. Некоторые из инициатив даже предполагали дробление их бизнеса и пересмотр практики взаимодействия с клиентами. Власти убеждены, что корпорации злоупотребляют своим монопольным положением на рынке, а их степень влияния не ограничивается экономической сферой.