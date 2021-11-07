Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск вынес на суд общественности вопрос на $25 млрд
Если пользователи Twitter решат, что ему надо продать акции, он так и сделает.
анонсы и реклама
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке

Эта неделя в США характеризовалась новой законодательной инициативой, которая в случае реализации вынудила бы обладателей крупных пакетов акций платить налоги вне зависимости от того, продают ли они свои ценные бумаги или оставляют себе. Представители одного подконтрольного ООН фонда также обратились к Илону Маску (Elon Musk) с предложением направить вырученные от реализации принадлежащих ему акций Tesla средства на благотворительные нужды.

реклама

Так или иначе, на странице Twitter этого миллиардера в результате появился опрос общественного мнения, по итогам которого эксцентричный предприниматель обязуется либо продать 10% принадлежащих ему акций, либо не делать этого. Любое доминирующее по итогам закрытия опроса в грядущий понедельник мнение будет принято Маском в качестве руководства к действию.

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену

На данный момент аудитория в большей степени склоняет миллиардера к идее продаже акций. Тем более, что он сам стимулирует положительный исход, говоря о продаже акций, как о единственном способе выручить деньги в рамках своей профессиональной деятельности и заплатить с них налоги. Эксперты напоминают, что Маск и так должен был продавать акции в четвёртом квартале, поэтому весь этот опрос в известной степени является игрой на публику. Точный размер пакета акций Tesla, принадлежащий Маску, сейчас никто оценить не берётся, но в результате сделки он может выручить от $21 до $25 млрд. Что ж, как говорится, доживём до понедельника (по американскому времени).

#финансы #илон маск #акции #twitter
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выручка Apple в Китае за предыдущие 12 месяцев выросла на 70%
Спрос со стороны майнеров перестал разогревать цены на видеокарты NVIDIA GeForce на вторичном рынке
Криптопохмелье накроет NVIDIA к октябрю
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Core i7 3770K vs Ryzen 5 5600X - eсть ли еще порох
198
Как из адепта чистоты я превратился в «грязнулю», чистящего компьютер раз в год
69
5 новинок от Xiaomi - лазерный эпилятор, умная кормушка и другие
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Hero
20
Загадки истории: Карл Густав Маннергейм. Русский офицер. Финский президент.
94
PCMark10 – однопоток наше все или почему 2-ядерные Athlon лучше 12-ядерных Xeon в реальных условиях
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M370 объемом 1 ТБ
8
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть первая
+
Солнечный автомобиль Lightyear One сможет месяцами обходиться без подзарядки
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Unify
1

Сейчас обсуждают

nikolai3anv
05:59
Гадания на кофейной гуще штука интересная ... Вопрос у меня такой кто знает что за хрень с ценами на Рязани? Какого буя Рязань 2600 стала стоить 16 ? Что мать его сдохло?
Гибридные процессоры AMD будут использовать мощные ядра Zen 5 и эффективные ядра Zen 4D
FELSHER
05:48
То есть если брать "здесь и сейчас", то лучше купить более старую платформу на ддр4?))
Intel Core i9-12900K обходит Ryzen 5950X в играх на 4% - Jarrod'sTech
Klon66
05:41
Пусть скупают и кредитов наберут под это дело! Мы им не мешаем... Белый флаг им руки....
Майнеры скупают остатки видеокарт, а GeForce 1660S в РФ стоит в 4 раза дороже рекомендованной цены
LongTimeAgo
05:37
Материнка под 12900K стоит дороже, как и DDR5 память. Но это моск надо иметь, чтобы до такого додуматься.
Intel Core i9-12900K обходит Ryzen 5950X в играх на 4% - Jarrod'sTech
Дмитрий Истомин
05:34
Да-да, щас как заминусим тебя😂 Минусят вас не от боли, а от смеха. Разница между ADL и Zen 3 не существенна и не важно, 5% или 10%, ADL вышел всего за квартал до новых Ryzen, которые вернут всё на ст...
Intel Core i9-12900K обходит Ryzen 5950X в играх на 4% - Jarrod'sTech
FELSHER
05:30
"Продолжение следует......" Сдохни пидар!
Загадки истории: Карл Густав Маннергейм. Русский офицер. Финский президент.
bomg
05:29
Лучше вывалите статьи о том, как менять подгузники у чернокожих транс-педо-а-сексуалов. Это так актуально на сайте про IT
Загадки истории: Карл Густав Маннергейм. Русский офицер. Финский президент.
bomg
05:27
У тебя пластинку заело
Загадки истории: Карл Густав Маннергейм. Русский офицер. Финский президент.
Klon66
05:26
Лучше сдавайте свой металлом на Авито, пока не поздно))) А то уже очередь образуется...
Швеция призывает запретить майнинг энергозатратным методом Proof of Work
FELSHER
05:25
Привет наш инопланетный гость! Да здесь на земле люди такие.
Загадки истории: Карл Густав Маннергейм. Русский офицер. Финский президент.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем