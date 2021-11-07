Если пользователи Twitter решат, что ему надо продать акции, он так и сделает.

Эта неделя в США характеризовалась новой законодательной инициативой, которая в случае реализации вынудила бы обладателей крупных пакетов акций платить налоги вне зависимости от того, продают ли они свои ценные бумаги или оставляют себе. Представители одного подконтрольного ООН фонда также обратились к Илону Маску (Elon Musk) с предложением направить вырученные от реализации принадлежащих ему акций Tesla средства на благотворительные нужды.

реклама

Так или иначе, на странице Twitter этого миллиардера в результате появился опрос общественного мнения, по итогам которого эксцентричный предприниматель обязуется либо продать 10% принадлежащих ему акций, либо не делать этого. Любое доминирующее по итогам закрытия опроса в грядущий понедельник мнение будет принято Маском в качестве руководства к действию.

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке 7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось MSI RTX 3070 еще дешевле Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену

На данный момент аудитория в большей степени склоняет миллиардера к идее продаже акций. Тем более, что он сам стимулирует положительный исход, говоря о продаже акций, как о единственном способе выручить деньги в рамках своей профессиональной деятельности и заплатить с них налоги. Эксперты напоминают, что Маск и так должен был продавать акции в четвёртом квартале, поэтому весь этот опрос в известной степени является игрой на публику. Точный размер пакета акций Tesla, принадлежащий Маску, сейчас никто оценить не берётся, но в результате сделки он может выручить от $21 до $25 млрд. Что ж, как говорится, доживём до понедельника (по американскому времени).