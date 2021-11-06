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Новости Hardware Алексей Сычёв
Углеродный след производителей чипов в разы больше, чем у автопроизводителей
А ведь объёмы производства чипов будут только расти.
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Необходимость активного снижения выбросов парниковых газов сейчас обсуждается на самом высоком политическом уровне, сопутствующие мероприятия должны затронуть все ключевые отрасли промышленности. Как отмечает Business Korea, полупроводниковая отрасль в этом смысле не может похвастать высокой экологической безопасностью. Мало того, что профильные предприятия потребляют много воды, так ещё и генерируемая для их нужд электроэнергия в большинстве случаев получена из невозобновляемых источников.

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Источник изображения: Business Korea

По данным CNBC, в период с 2017 по 2019 годы TSMC увеличила углеродные выбросы с шести до восьми миллионов тонн в год, а в прошлом году на фоне резкой экспансии производства они превысили 15 млн тонн. Выпускающая автомобили корпорация GM, например, довольствуется более скромными показателями. Intel в 2019 году потребляла в четыре раза больше воды, чем Ford Motor, а количество промышленных отходов, полученных процессорным гигантом, оказалось в три раза выше показателей Ford.

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Samsung Electronics занимает второе место в полупроводниковой отрасли по объёмам углеродных выбросов – в прошлом году они достигли 12,9 млн тонн. Южная Корея при этом поставила перед собой цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году или ещё раньше. При наличии такого крупного генератора парниковых газов сделать это будет не так просто. В случае с TSMC до 90% генерируемой на Тайване электроэнергии сейчас получается путём сжигания угля, хотя к концу десятилетия компания намеревается до 40% потребления электричества перевести на возобновляемые источники. К 2050 году TSMC ставит перед собой цель свести углеродные выбросы к нулю.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань #южная корея #углеродный след
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