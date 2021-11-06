А ведь объёмы производства чипов будут только расти.

Необходимость активного снижения выбросов парниковых газов сейчас обсуждается на самом высоком политическом уровне, сопутствующие мероприятия должны затронуть все ключевые отрасли промышленности. Как отмечает Business Korea, полупроводниковая отрасль в этом смысле не может похвастать высокой экологической безопасностью. Мало того, что профильные предприятия потребляют много воды, так ещё и генерируемая для их нужд электроэнергия в большинстве случаев получена из невозобновляемых источников.

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Источник изображения: Business Korea

По данным CNBC, в период с 2017 по 2019 годы TSMC увеличила углеродные выбросы с шести до восьми миллионов тонн в год, а в прошлом году на фоне резкой экспансии производства они превысили 15 млн тонн. Выпускающая автомобили корпорация GM, например, довольствуется более скромными показателями. Intel в 2019 году потребляла в четыре раза больше воды, чем Ford Motor, а количество промышленных отходов, полученных процессорным гигантом, оказалось в три раза выше показателей Ford.

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Samsung Electronics занимает второе место в полупроводниковой отрасли по объёмам углеродных выбросов – в прошлом году они достигли 12,9 млн тонн. Южная Корея при этом поставила перед собой цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году или ещё раньше. При наличии такого крупного генератора парниковых газов сделать это будет не так просто. В случае с TSMC до 90% генерируемой на Тайване электроэнергии сейчас получается путём сжигания угля, хотя к концу десятилетия компания намеревается до 40% потребления электричества перевести на возобновляемые источники. К 2050 году TSMC ставит перед собой цель свести углеродные выбросы к нулю.