Интерес к теме создания компанией Apple собственного ПО для автопилота и электромобилей поднимается в прессе волнами и регулярно проходит, но это не означает, что компания из Купертино прекратила свои изыскания в этой сфере. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в штат Apple недавно был принят бывший директор Tesla по разработке автопилота Кристофер Мур (Christopher Moore).
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Подчиняться новобранец будет своему бывшему коллеге по штату Tesla – Стюарту Бауэрсу (Stewart Bowers), который перешёл на работу в Apple в конце прошлого года. Ротация кадров в секретном подразделении Apple, связанным с разработкой электромобилей и систем автопилота, происходит постоянно. Некоторые специалисты покидают штат компании, другие приходят им на смену.