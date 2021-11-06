Лишь одного в череде прочих.

Интерес к теме создания компанией Apple собственного ПО для автопилота и электромобилей поднимается в прессе волнами и регулярно проходит, но это не означает, что компания из Купертино прекратила свои изыскания в этой сфере. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в штат Apple недавно был принят бывший директор Tesla по разработке автопилота Кристофер Мур (Christopher Moore).

реклама

Источник изображения: YouTube, MacRumors

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке 7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось MSI RTX 3070 еще дешевле Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену

Подчиняться новобранец будет своему бывшему коллеге по штату Tesla – Стюарту Бауэрсу (Stewart Bowers), который перешёл на работу в Apple в конце прошлого года. Ротация кадров в секретном подразделении Apple, связанным с разработкой электромобилей и систем автопилота, происходит постоянно. Некоторые специалисты покидают штат компании, другие приходят им на смену.