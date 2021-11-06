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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Российский энтузиаст при помощи связки из двух Radeon RX 6900 XT обновил серию модельных рекордов
Содействие оказывали центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X и водоблоки.
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К началу выходных знакомый нашим постоянным читателям российский энтузиаст Traktor подошёл с серией готовых рекордов в модельном зачёте AMD Radeon RX 6900 XT. Если быть точнее, наш соотечественник использовал связку из двух видеокарт этой модели, разогнав их при помощи водоблоков до 2574/16880 МГц. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X тоже был оснащён водоблоком, его частота достигла 4.8 ГГц.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

Итогом серии экспериментов стали несколько рекордов в модельном зачёте среди парных видеокарт Radeon RX 6900 XT:

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В последнем случае Traktor вышел ещё и на пятое место среди всех графических дуэтов, что весьма почётно на фоне существования 436 прочих результатов в статистике.

#экстремальный разгон #ryzen 9 5950x #водоблоки #amd radeon rx 6900 xt
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dimkahon
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Мне и до этого было чем поиграться, попугайчик ты мой. Тяжко быть обделенным, расскажи?
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whitespirit
09:06
На пачку финского беломора похожа.
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h2o
09:04
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Bernigan
09:01
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Leonid Shagidullin
09:01
CrossX через PCI-E слоты теперь?
Российский энтузиаст при помощи связки из двух Radeon RX 6900 XT обновил серию модельных рекордов
Yuri Myakotin
09:00
За слова про "декарбонизацию" и "углеродный след" их авторов стоит отправлять на костер :)
Углеродный след производителей чипов в разы больше, чем у автопроизводителей
Сяхуни Есбунузу
09:00
Сравнение core2quad 6600 с Core i9-12900K произведёт фурор. Ведь q6600 лучше по всем параметрам.
Core i7 3770K vs Ryzen 5 5600X - eсть ли еще порох
sumrack
08:59
Ну и говно этот ваш срузен, самое то его сравнивать с 9 летним процом, который до сих пор бодр. Учись амуда!
Core i7 3770K vs Ryzen 5 5600X - eсть ли еще порох
Sirise
08:58
Ну как бы мнижение напряжения цп это совсем не банальный и не очевидный сценарий для многих пользователей. Увы и ах. Причем тут "интел не смогла в винду" когда речь идет о новой гетерогенной архитекту...
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SATelit
08:57
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