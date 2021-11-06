К началу выходных знакомый нашим постоянным читателям российский энтузиаст Traktor подошёл с серией готовых рекордов в модельном зачёте AMD Radeon RX 6900 XT. Если быть точнее, наш соотечественник использовал связку из двух видеокарт этой модели, разогнав их при помощи водоблоков до 2574/16880 МГц. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X тоже был оснащён водоблоком, его частота достигла 4.8 ГГц.
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Итогом серии экспериментов стали несколько рекордов в модельном зачёте среди парных видеокарт Radeon RX 6900 XT:
- 30 100 баллов 3DMark Fire Strike Extreme;
- 42 799 баллов 3DMark Fire Strike;
- 15 167 баллов 3DMark Fire Strike Ultra;
- 106 730 баллов 3DMark Sky Diver.
В последнем случае Traktor вышел ещё и на пятое место среди всех графических дуэтов, что весьма почётно на фоне существования 436 прочих результатов в статистике.