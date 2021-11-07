Современный телевизор – это не просто большой чёрный ящик, из которого временами доносится голос и ведётся трансляция эфирного вещания. Сегодня многие пользователи не видят причин ограничивать себя стандартными функциями, а значит современный телевизор должен превращаться в полноценную мультимедийную станцию с доступом к интернету, умным приложениям и голосовым управлением. Всё это предлагает техника TCL, которая кроме всего прочего доступна со скидкой в рамках большой распродажи.
Наиболее бюджетная модель TCL 43P717 получила 43-дюймовый дисплей и может похвастать разрешением 4К с полноценной поддержкой Smart TV. В данном случае речь идёт об Android, что позволяет получить доступ к десяткам тысячам популярных приложений, превратив телевизор в игровую приставку в несколько кликов. Подключение к интернету осуществляется при помощи сетевого кабеля и по Wi-Fi. Заявлена поддержка HDR10, а крепление на стену поддерживает стандарт VESA: 200x200. Стандартная цена телевизора равняется 38 990 рублей, однако в течение нескольких дней будет доступна скидка в размере 16 тысяч, в результате чего конечная стоимость опустится до 21 990 рублей с 11:00 по 12:00 11 ноября. Ссылка на товар.
Ещё более впечатляющий 65-дюймовый телевизор TCL 65P615. Благодаря наличию тонких рамок рабочая поверхность занимает больше 90% фронтальной панели. Углы обзора максимальны и достигают 178 градусов, а поддержка HDR10 гарантирует качественную картинку. Доступно голосовое управление при помощи встроенного Google Assistant, а в качестве операционной системы значится Android, что ощутимо расширяет возможности стандартного Smart TV. Приятно удивит объёмное звучание по стандарту Dolby Audio, а две колонки по 9.5 Вт гарантируют достаточную громкость даже для большого помещения. Ещё недавно телевизор стоил 58 790 рублей, а в рамках распродажи получил большую скидку, что позволило снизить его конечную цену до 39 990 рублей. Ссылка на товар.
TCL 55P615 стал достойным продолжателем указанной выше модели, но предлагает не такой большой дюймаж, что может заинтересовать владельцев небольшой комнаты, где гигантская панель на 65 дюймов кажется неуместной. В данной модели доступен стандартный магазин Google Play, где можно скачать игру или любую другую программу. Также есть Smart TV с ОС Android, а десятки популярных сервисов, включая Netflix, YouTube и другие уже идут в комплекте. Не обошлось без поддержки HDR10, а дисплей имеет разрешение 4К. Стандартная цена за телевизор составляет 38 790 рублей, ну а в настоящее время можно купить данный товар за 27 900 рублей, сэкономив 10 880 рублей. Ссылка на товар.
Пожалуй, самой популярной моделью в линейке является TCL 50P615. Здесь есть абсолютно все преимущества предыдущих товаров, но цена заметно ниже. Особенно это заметно во время большой распродажи. Обычно за новый TCL 50P615 просят 37 990 рублей, но сейчас его можно взять за 23 990 рублей, что гарантирует скидку в размере 14 000 рублей. Никаких ограничений: качественный звук с Dolby Audio, безграничный полёт фантазии со Smart TV на Android, и всё это хорошенько поправлено HDR10. Не отказывайте себе в покупке нового телевизора!
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