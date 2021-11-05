Номинально продукция тайваньской компании VIA Technologies до сих пор присутствует на рынке x86-совместимых процессоров, но занимает настолько специфические ниши, что никак не угрожает господствующему положению Intel и AMD. Как отмечает AnandTech, в тексте пресс-релиза VIA на этой неделе неожиданно появилось упоминание о намерениях передать Intel часть специалистов, занятых разработкой процессоров в штате подразделения Centaur Technology, которое базируется в техасском Остине.
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За это право процессорный гигант передаст скромному сопернику $125 млн, но пока нет оснований утверждать, что VIA при этом лишится доступа к той интеллектуальной собственности, которая была создана Centaur Technology в былые годы. По сути, в штат Intel просто перейдут некоторые специалисты из этого подразделения VIA, и уж точно не следует считать, что от разработки новых процессоров сама компания при этом откажется. Остаётся дождаться дополнительных подробностей от участников сделки, чтобы сформировать окончательные выводы.