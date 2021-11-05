Новый мировой рекорд установлен с появлением нового семейства процессоров.

Ратуя за конфигурационное многообразие систем, участвующих в первой волне экспериментов по экстремальному разгону процессоров Intel семейства Alder Lake-S, выступающий под шведским флагом энтузиаст Rauf свой экземпляр Intel Core i9-12900K разгонял при помощи жидкого азота в комбинации с видеокартой AMD Radeon RX 3900 XT, охлаждаемой аналогичным образом.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

Под нагрузкой в виде теста 3DMark Fire Strike Extreme частоту процессора при активности всех 16 разнородных ядер и 24 потоков удалось поднять до 6.6 ГГц. Видеокарта при этом была разогнана до 3125/18480 МГц. В совокупности это позволило набрать в тесте 37 843 балла и занять первое место среди всех одиночных видеокарт.

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В 3DMark11 Performance видеокарта работала на более низких частотах 2900/17120 МГц, процессор сохранил прежнюю частоту 6.6 ГГц, и этого хватило для обновления абсолютного рекорда в данной категории, который теперь соответствует результату 73 800 баллов.