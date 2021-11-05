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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Из-за дефицита чипов буксует разработка игровой консоли Nintendo следующего поколения
Приходится постоянно искать замену.
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Игровая консоль Nintendo Switch дебютировала в марте 2017 года, а к осени текущего разжилась новой модификацией с более качественным дисплеем. Её жизненный цикл ещё далёк от завершения, но Nintendo уже вынуждена разрабатывать преемницу. По словам представителей компании, на которых ссылается Reuters, делать это в условиях дефицита компонентов не так просто.

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Источник изображения: Reuters

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Руководитель группы разработчиков Nintendo на квартальной отчётной конференции заявил, что его коллегам приходится искать замену первоначально заложенным в проект компонентам из-за их дефицита и вносить соответствующие аппаратные изменения. Вряд ли речь идёт о замене ключевых комплектующих вроде того же предполагаемого процессора NVIDIA, но даже постоянные замены вспомогательных чипов могут отвлечь достаточно ресурсов и времени при создании консоли следующего поколения. Когда она появится, представители компании уточнять не стали.

#полупроводники #дефицит #nintendo #игровые консоли #nintendo switch
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