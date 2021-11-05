Все уже знают, что процессор способен на большее.

Возможно, в очень замедленном масштабе времени процессор Intel Core i9-12900K где-то сейчас и достигает тактовой частоты 8 ГГц, но если говорить о зарегистрированных в базе данных HWBot результатах, то на данную минуту лучшим результатом разгона флагманской модели семейства Alder Lake-S может похвастать приближённый к компании MSI тайваньский энтузиаст TSAIK.

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Источник изображения: HWBot, TSAIK

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Именно ему удалось при помощи материнской платы MSI MEG Z690 Unify-X и резервуара с жидким азотом поднять частоту инженерного образца Intel Core i9-12900K до 7559 МГц при активности восьми ядер серии P, которые отвечают в новой архитектуре за производительность. Функцию Hyper-Threading, судя по снимку экрана CPU-Z, пришлось отключить. На указанной частоте процессор смог пройти валидацию CPU-Z. Естественно, в ближайшие часы один лидер в этом рейтинге будет сменять другого, пока справедливость не восторжествует.