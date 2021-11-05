В интервью ресурсу CNBC генеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon) ещё раз перечислил те факторы, которые позволили компании в сложных рыночных условиях увеличить по итогам третьего квартала выручку от реализации процессоров на 56%. Как он пояснил в ходе квартальной конференции, в натуральном выражении объёмы поставок флагманских процессоров марки выросли за период на 12%.
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Компания заложила возможность наращивания объёмов поставок компонентов за годы до начала полупроводникового кризиса. Кроме того, сотрудничество с несколькими контрактными производителями позволяет Qualcomm более гибко управлять поставками. Флагманские модели процессоров, например, она получает от Samsung и TSMC одновременно. Поскольку дефицит наблюдается преимущественно в более доступных ценовых сегментах, где используется зрелая литография, клиенты Qualcomm в условиях ограниченности ресурсов стали выпускать больше дорогих смартфонов.
Уже к концу этого квартала Qualcomm обещает решить часть проблем с поставками собственных компонентов, а о полной победе над дефицитом можно будет говорить во второй половине следующего года. Кстати, в этих оценках руководство Qualcomm выражает единодушие с главой AMD.