Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm рассчитывает победить дефицит чипов ко второй половине 2022 года
И улучшить ситуацию уже к концу декабря этого года.
анонсы и реклама
Socket 1700 Core i9 12900K в Регарде
Круто подешевела 3080 Gigabyte Gaming несмотря на рост эфира
Socket 1700 Core i5 12600K в Регарде
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Socket 1700 Core i7 12700K в Регарде

В интервью ресурсу CNBC генеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon) ещё раз перечислил те факторы, которые позволили компании в сложных рыночных условиях увеличить по итогам третьего квартала выручку от реализации процессоров на 56%. Как он пояснил в ходе квартальной конференции, в натуральном выражении объёмы поставок флагманских процессоров марки выросли за период на 12%.

реклама

Источник изображения: Qualcomm

Компания заложила возможность наращивания объёмов поставок компонентов за годы до начала полупроводникового кризиса. Кроме того, сотрудничество с несколькими контрактными производителями позволяет Qualcomm более гибко управлять поставками. Флагманские модели процессоров, например, она получает от Samsung и TSMC одновременно. Поскольку дефицит наблюдается преимущественно в более доступных ценовых сегментах, где используется зрелая литография, клиенты Qualcomm в условиях ограниченности ресурсов стали выпускать больше дорогих смартфонов.

анонсы и реклама
Socket 1700 Core i5 12600KF в Регарде
Socket 1700 Core i7 - 12700KF в Регарде
Socket 1700 Intel Core i7 - 12700K BOX в Регарде
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

Уже к концу этого квартала Qualcomm обещает решить часть проблем с поставками собственных компонентов, а о полной победе над дефицитом можно будет говорить во второй половине следующего года. Кстати, в этих оценках руководство Qualcomm выражает единодушие с главой AMD.

#аналитика #полупроводники #qualcomm #дефицит
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выручка Apple в Китае за предыдущие 12 месяцев выросла на 70%
Необходимость увеличить объёмы выпуска 7-нм и 28-нм чипов вынудит TSMC увеличить капитальные затраты
Спрос со стороны майнеров перестал разогревать цены на видеокарты NVIDIA GeForce на вторичном рынке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О самом дешевом 6-ядернике LGA 1151 с Aliexpess за 80 долларов - масштабные тесты и моё мнение
88
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
626
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
214
Деньги вперед: главные игры ноября 2021 года
13
8 функций, которые по-прежнему отсутствуют в Windows 11
13
Мифы и стереотипы о работе в библиотеке
67
Мои впечатления от игры Iron Storm. Коммандос. В тылу врага (World War Zero). Часть первая
+
Hitman 2: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Каким должен быть дом будущего: 3D-печать, автоматизация и другие технологии
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
4

Сейчас обсуждают

Kasyan
08:40
Интел наипали, никогда такого не было и вот опять.
Первые обзоры Intel Alder Lake показывают неоднозначные результаты в сравнении с AMD Ryzen
Rootcore Rootcore
08:39
Из серии: неужели пара твитов одного человека может влиять на курсы крипты))
Шиба Ину сильно подешевела, а инвесторы продают криптовалюту на фоне слухов о ликвидации Китов
Шамиль Джанболатов
08:38
Алдер Интел потребляет вдвое больше чем АМД, а быстрее чуть. Несмотря на монолитное строение, и техпроцесс N7. А добавление планшетных ядер - и вовсе нелепица
Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров приблизилась к историческому максимуму
Kasyan
08:36
И водянку само собой, а лучше чиллер.
Первые обзоры Intel Alder Lake показывают неоднозначные результаты в сравнении с AMD Ryzen
cupgrn
08:36
Системные требования игр постоянно увеличиваются в плане видеокарты , вон борода чтобы разницу увидеть юзал амд и нвидии сжималки картинки в режиме максимальной производительности , чтобы не было упор...
Core i9-12900K обходит Ryzen 9 5950X в играх с небольшим отрывом, но требует до 477 Вт – Wccftech
Kasyan
08:35
Ему канал надо было назвать даун, просто даун.
Первые обзоры Intel Alder Lake показывают неоднозначные результаты в сравнении с AMD Ryzen
MriS
08:33
Мне пофиг на несколько фпс, главное меньше жор. Поэтому я купил 9900к, а не 2700х и сейчас с буду покупать12900к. Хотел 5800, но он не продается и вряд ли будет. Мне ждать надоело.
Российские цены процессоров Intel Alder Lake оказались ниже ожидаемых – Core i7-12700K за 35 780р
Катерина Стец
08:32
а што, на х570 досках есть падение производительности в 30% на одном процессоре между дешевой и дорогой матплатой? почему синеносые, обосравшись, продолжают строить из себя дурачков, якобы ничего не п...
Российские цены процессоров Intel Alder Lake оказались ниже ожидаемых – Core i7-12700K за 35 780р
Шамиль Джанболатов
08:31
Вроде покупка АТИ стоила очень дорого, и наверно были неудачные процы, не помню точный год покупки АТИ, тогда примерно и продали GloFo, но связи с ней сохраняются - чиплет встроенного северного моста ...
Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров приблизилась к историческому максимуму
Kasyan
08:30
Ждать это твоё любимое занятие, тебе уже сам ждун завидует.
Процессоры Alder Lake показывают одинаковую производительность с памятью DDR5 и DDR4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем