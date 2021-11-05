И улучшить ситуацию уже к концу декабря этого года.

В интервью ресурсу CNBC генеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon) ещё раз перечислил те факторы, которые позволили компании в сложных рыночных условиях увеличить по итогам третьего квартала выручку от реализации процессоров на 56%. Как он пояснил в ходе квартальной конференции, в натуральном выражении объёмы поставок флагманских процессоров марки выросли за период на 12%.

реклама

Источник изображения: Qualcomm

Компания заложила возможность наращивания объёмов поставок компонентов за годы до начала полупроводникового кризиса. Кроме того, сотрудничество с несколькими контрактными производителями позволяет Qualcomm более гибко управлять поставками. Флагманские модели процессоров, например, она получает от Samsung и TSMC одновременно. Поскольку дефицит наблюдается преимущественно в более доступных ценовых сегментах, где используется зрелая литография, клиенты Qualcomm в условиях ограниченности ресурсов стали выпускать больше дорогих смартфонов.

анонсы и реклама Socket 1700 Core i5 12600KF в Регарде Socket 1700 Core i7 - 12700KF в Регарде Socket 1700 Intel Core i7 - 12700K BOX в Регарде 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось MSI RTX 3070 еще дешевле -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

Уже к концу этого квартала Qualcomm обещает решить часть проблем с поставками собственных компонентов, а о полной победе над дефицитом можно будет говорить во второй половине следующего года. Кстати, в этих оценках руководство Qualcomm выражает единодушие с главой AMD.