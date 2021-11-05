К теме роста курсовой стоимости акций NVIDIA нам пришлось вернуться второй раз за сутки, поскольку вчера эти ценные бумаги обновили исторический максимум, на какое-то время преодолев отметку в $300 за штуку и завершив день приростом на 12%. По словам аналитиков Wells Fargo, у компании есть хороший потенциал успешно встроиться в инфраструктуру «метавселенной».
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По сути, NVIDIA уже разрабатывает свою экосистему для работы в виртуальном мире с целью создания цифровых двойников реальных объектов и разного рода симуляций, полезных в корпоративном сегменте. Аналитики ожидают, что вскоре компания откроет подписку на доступ к среде Omniverse Enterprise за $9000 в год. Потенциальный оборот рынка, создаваемый такими вселенными, который будет доступен NVIDIA – до $10 млрд в год, а работать в этой среде смогут до 20 млн специалистов. На фоне этих прогнозов капитализация NVIDIA приблизилась к $750 млрд.