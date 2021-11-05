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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Курс акций NVIDIA достиг рекордных высот
Прирост на 12% за день – это не шутки.
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К теме роста курсовой стоимости акций NVIDIA нам пришлось вернуться второй раз за сутки, поскольку вчера эти ценные бумаги обновили исторический максимум, на какое-то время преодолев отметку в $300 за штуку и завершив день приростом на 12%. По словам аналитиков Wells Fargo, у компании есть хороший потенциал успешно встроиться в инфраструктуру «метавселенной».

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Источник изображения: NVIDIA

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По сути, NVIDIA уже разрабатывает свою экосистему для работы в виртуальном мире с целью создания цифровых двойников реальных объектов и разного рода симуляций, полезных в корпоративном сегменте. Аналитики ожидают, что вскоре компания откроет подписку на доступ к среде Omniverse Enterprise за $9000 в год. Потенциальный оборот рынка, создаваемый такими вселенными, который будет доступен NVIDIA – до $10 млрд в год, а работать в этой среде смогут до 20 млн специалистов. На фоне этих прогнозов капитализация NVIDIA приблизилась к $750 млрд.

#nvidia #аналитика #финансы
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Расул Халилов
07:09
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Российские цены процессоров Intel Alder Lake оказались ниже ожидаемых – Core i7-12700K за 35 780р
Вскукарек Интелбоев
07:09
Да и смысл всего этого? В реальных разрешениях и задач разница между этими железяками сводится к 0. Что зен2, 3, что 8,9, 10 и 11 поколение интел дают отличную производительность, смысл тут голубцы ...
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Kasyan
07:09
А материнку ты уже купил или ты процессор собираешься вставлять в 1200 сокет?!
Новые процессоры Intel Alder Lake уже можно купить в России - смотрим цены
Inqizitor
07:09
С учётом бракованных матплат, на которые не становится Нокта Д15 и у которых всего 3 слота PCIe, а также убогого контроллера памяти, который с ДДР5 в принципе в режиме Гир 1 не работает и частота 4800...
Российские цены процессоров Intel Alder Lake оказались ниже ожидаемых – Core i7-12700K за 35 780р
Чувак
07:08
Жесть амд сливается.
Российские цены процессоров Intel Alder Lake оказались ниже ожидаемых – Core i7-12700K за 35 780р
Kasyan
07:08
Ты про цены на материнки не забывай! Ты Alder Lake не воткнешь в 1200 сокет.
Новые процессоры Intel Alder Lake уже можно купить в России - смотрим цены
STEPS
07:06
Врм не тянет,считай проц в экстремальном разгоне,поэтому фаз на них как у дурака махорки и цена соответственно.
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
MriS
07:03
Спроси это у фантиков АМД. Хз, зачем им это) Материнки они не меняют, это главный аргумент пользу АМД, У меня есть пк на 2500х и я ничего менять не собираюсь, пока не сгорит 😂).
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Евген Матвиец
07:03
Банальная стрижка хомяков, неужели 8.000 американских рублей могут обрушить монету?
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Вскукарек Интелбоев
07:02
А зачем процы и материнки пачками менять? Ты какой-то оторванный от реальности будто шизофреник
Core i9-12900K обходит Ryzen 9 5950X в играх с небольшим отрывом, но требует до 477 Вт – Wccftech
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