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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставки процессоров увеличили выручку Qualcomm на 56% даже в условиях дефицита
В следующем году будет реализовано не менее 550 млн смартфонов с поддержкой 5G, использующих компоненты этой марки.
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По данным CNBC, полученным после изучения квартального отчёта Qualcomm и комментариев представителей компании на соответствующем мероприятии, в минувшем квартале этот разработчик процессоров смог увеличить совокупную выручку на 43% до $9,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от реализации процессоров выросла на 56% до $7,7 млрд, поскольку спрос на мобильные устройства разных типов за год тоже заметно вырос.

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Источник изображения: Reuters

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Непосредственно в сегменте смартфонов выручка компании выросла до $4,69 млрд, и этому даже не помешал дефицит компонентов. По словам руководства Qualcomm, компания неплохо защищена от влияния дефицита за счёт сотрудничества с разными поставщиками процессоров – среди её подрядчиков фигурируют как TSMC и Samsung, так и UMC и SMIC. В текущем квартале Qualcomm рассчитывает выручить не менее $10 млрд. По итогам всего следующего года компания планирует поставить компоненты не менее чем для 550 млн смартфонов с поддержкой сетей 5G.

#смартфоны #аналитика #финансы #qualcomm #snapdragon
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senbonpetuch1337
14:40
Есть обзор от i2HARD, он показывает, что 2070 Super сейчас сосёт в новых играх у 5700 XT. Классика от бурята, занижать производительность старых видеокарт новыми драйверами.
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
Твоя мамка
14:38
Я даже рассказывал что ножки на нем погнул. Потом выпрямлял ножницами маникюрными
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
Павел Кузнецов
14:37
40К ещё заработать надо, а тут ещё и труд не физический и зарплата для глубинки очень даже хорошая, т.к. реальные ЗП на уровне в 20К у большинства.
Мифы и стереотипы о работе в библиотеке
Твоя мамка
14:36
Приведи пример. Я ни разу не владел фх и в руках его не держал. Всегда говорил что первый комп у меня был на феноме, все в курсе лол. Потом у меня был 4770,7700,8700, были моменты когда на тест брал...
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senbonpetuch1337
14:36
Нвидия ещё больше Штеуда платит за комментарии.
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senbonpetuch1337
14:35
> Каким дураком нужно быть, что бы на полном серьезе думать, что Интел и Нвидиа платит за комменты да и еще на Русских оверах? Специально такой комментарий написал для отвода глаз, чтобы люди подумал...
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
h2o
14:34
читая твои посты всё время удивляюсь какой-же ты потребл*дь однако. Господин Ротшильд, например, до сих пор ездит на своём старом рендже 80х годов и не парится, хотя может позволить себе купить Африку...
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
senbonpetuch1337
14:34
У тебя твои слова меняются каждый раз. Хватит переобуваться уже.
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
senbonpetuch1337
14:33
А как ты прокомментируешь мусор 11600K за 17000? Это другое? https://www.avito.ru/ufa/tovary_dlya_kompyutera/intel_core_i5_11600k_box_2150280803
16-ядерный Core i9-12900K уступил Ryzen 9 5950X в тесте Cinebench R23 даже под жидким азотом
SegaMegaDrive
14:32
Спасибо за ответ. Есть информация, что на QNVH при выставлении множителей 40-36-36-35-34-33, проскакивает частота в 4Ггц. Если это так - большой прирост?
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