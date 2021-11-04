В следующем году будет реализовано не менее 550 млн смартфонов с поддержкой 5G, использующих компоненты этой марки.

По данным CNBC, полученным после изучения квартального отчёта Qualcomm и комментариев представителей компании на соответствующем мероприятии, в минувшем квартале этот разработчик процессоров смог увеличить совокупную выручку на 43% до $9,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от реализации процессоров выросла на 56% до $7,7 млрд, поскольку спрос на мобильные устройства разных типов за год тоже заметно вырос.

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Источник изображения: Reuters

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Непосредственно в сегменте смартфонов выручка компании выросла до $4,69 млрд, и этому даже не помешал дефицит компонентов. По словам руководства Qualcomm, компания неплохо защищена от влияния дефицита за счёт сотрудничества с разными поставщиками процессоров – среди её подрядчиков фигурируют как TSMC и Samsung, так и UMC и SMIC. В текущем квартале Qualcomm рассчитывает выручить не менее $10 млрд. По итогам всего следующего года компания планирует поставить компоненты не менее чем для 550 млн смартфонов с поддержкой сетей 5G.