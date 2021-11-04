Пока освоение 3-нм техпроцесса силами TSMC плохо увязывается с планами самой Apple.

После бурного обсуждения вероятности использования новым поколением смартфонов Apple выпущенных по 3-нм технологии процессоров аналитики всех мастей немного успокоились, сойдясь во мнении, что это маловероятно. Напомним, что TSMC недавно призналась в своей способности начать получать выручку от поставок 3-нм продукции только в первой половине 2023 календарного года, хотя фактическое производство будет развёрнуто в конце 2022 года.

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Сайт DigiTimes со сслыкой на собственные источники теперь утверждает, что новое поколение iPhone, которое выйдет осенью следующего года, будет использовать выпускаемые по 4-нм технологии процессоры.

Источник изображения: DigiTimes

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Так называемый 4-нм техпроцесс является переходной ступенью между 5-нм и 3-нм, а потому вполне может пригодиться Apple при формировании стратегии на следующий год. Традиционно эта компания использует самые передовые техпроцессы TSMC в числе первых клиентов, а 4-нм технология на эту роль осенью следующего года будет подходить по всем критериям.