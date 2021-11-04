Свою долю на рынке ПК она смогла увеличить.

Как показал свежий отчёт Gartner, компания Lenovo в третьем квартале сохранила статус крупнейшего поставщика персональных компьютеров, увеличив свою долю рынка на 1,8 процентных пункта до 23,7%. Как отмечается в квартальном отчёте, выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось увеличить на 23% до $17,9 млрд, а чистая прибыль выросла на 65% до $512 млн.

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Источник изображения: Lenovo

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По словам руководства компании, такой динамике способствовала возможность договариваться с поставщиками компонентов более эффективно, чем это удавалось конкурентам, поскольку дефицит комплектующих всё равно срывал сроки поставок готовой продукции и увеличивал объём подлежащих выполнению заказов. В ближайшие годы, по мнению представителей компании, в мире ежегодно будет продаваться по 340-355 млн персональных компьютеров.