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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Lenovo продолжила наращивать выручку и прибыль даже при наличии дефицита чипов
Свою долю на рынке ПК она смогла увеличить.
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Как показал свежий отчёт Gartner, компания Lenovo в третьем квартале сохранила статус крупнейшего поставщика персональных компьютеров, увеличив свою долю рынка на 1,8 процентных пункта до 23,7%. Как отмечается в квартальном отчёте, выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось увеличить на 23% до $17,9 млрд, а чистая прибыль выросла на 65% до $512 млн.

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Источник изображения: Lenovo

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По словам руководства компании, такой динамике способствовала возможность договариваться с поставщиками компонентов более эффективно, чем это удавалось конкурентам, поскольку дефицит комплектующих всё равно срывал сроки поставок готовой продукции и увеличивал объём подлежащих выполнению заказов. В ближайшие годы, по мнению представителей компании, в мире ежегодно будет продаваться по 340-355 млн персональных компьютеров.

#аналитика #финансы #lenovo #дефицит
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Сейчас обсуждают

Winssy
11:30
"Как видите, жидкий азот позволил Core i9-12900K в буквальном смысле расправить крылья." Какой нахрен жидкий азот? Там водянка обычная использовалась. Автора в бан за флуд пора отправить.
16-ядерный Core i9-12900K уступил Ryzen 9 5950X в тесте Cinebench R23 даже под жидким азотом
skydan
11:30
Покупать АМД удел лохов по жизни
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
Чувак
11:29
В играх амд, как обычно, позади
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
Yolanda Tarska
11:28
Ну придумываешь же и сам уже в это веришь))
Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров приблизилась к историческому максимуму
omoikane
11:28
и какая рек цена интел рекомендована для РФ, школотрон? :D 600 баксов это MSRP для США без налогов(так как в каждом штате налог свой), иди учись :D
16-ядерный Core i9-12900K уступил Ryzen 9 5950X в тесте Cinebench R23 даже под жидким азотом
SATelit
11:28
У AMD многопоток не кастрированный, а покупать Intel который только в чаинбенче на графике быстрее, а в играх на 5-10% медленнее 5ХХХ райзенов такое дело))))
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
Winssy
11:27
Фига себе медленный процессор)
16-ядерный Core i9-12900K уступил Ryzen 9 5950X в тесте Cinebench R23 даже под жидким азотом
Чувак
11:27
5600Х в мясо. А ещё стоит одинаково
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
Chernovkol
11:26
я про рекомендованную цену на него интел ! школотрон бл... и в статье 600 баксов написано это ты походу сложить не можешь 2 цифры
16-ядерный Core i9-12900K уступил Ryzen 9 5950X в тесте Cinebench R23 даже под жидким азотом
Юра Репченко
11:26
По площади там 1/4 от большого. Хотя с другой стороны убрать L3 и уже половины площади ядра нет.
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
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