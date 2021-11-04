Больше она была только в 2006 году.

Пройдёт совсем немного времени, и подробная статистика Mercury Research появится на страницах зарубежных сайтов, а пока мы с удовольствием излагаем основные её положения по мотивам почтовой рассылки. Как было отмечено на квартальной конференции AMD, компания уже шестой квартал подряд увеличивает свою долю на рынке ПК. Статистика Mercury Research показывает, что компания увеличила свою долю на рынке устройств с x86-совместимыми процессорами на 2,1 процентных пункта в последовательном сравнении, до 24,6%. Это второй по величине показатель за всю историю AMD, выше он был только в четвёртом квартале 2006 года, когда достиг 25,3%.

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Источник изображения: AMD

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В сегменте ноутбуков доля AMD также достигла рекордных 22%, увеличившись на 1,8 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. В показателях выручки доля AMD на рынке процессоров для ноутбуков достигла максимального значения в 16,2%. В годовом сравнении увеличение составило 3,9 процентных пункта, в последовательном – 1,3. Надо полагать, что более подробная статистика, которая появится позже, добавит красок в картину прогресса AMD.