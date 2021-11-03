Оставаясь крупнейшим игроком рынка, сделать это было не так сложно.

Китайская компания CATL уже несколько лет считается лидером рынка тяговых литиевых аккумуляторов. Своей продукцией она снабжает компании Tesla и Daimler, а также многие другие. На этой неделе стало известно, что CATL с 2023 года начнёт снабжать американскую марку Fisker двумя типами аккумуляторных батарей для электрического кроссовера Ocean, выпуском которого по контракту займётся корпорация Magna.

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По информации DigiTimes, квартальный отчёт CATL продемонстрировал рост на 130% как прибыли, так и выручки, что говорит об очень высоких темпах развития бизнеса. Действительно, тяговые аккумуляторы сейчас очень востребованы в связи с переходом многих автопроизводителей на выпуск электромобилей.

Источник изображения: DigiTimes

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Улучшению финансовых показателей CATL не помешал даже рост цен на основные материалы, используемые при производстве литиевых аккумуляторов. В годовом сравнении цены выросли на десятки, а по некоторым позициям даже на сотни процентов. По оценкам некоторых экспертов, если вслед за китайскими производителями аккумуляторов рост цен на сырьё перенесут на стоимость продукции и корейские компании, то в следующем году тяговые аккумуляторы могут подорожать не менее чем на 10%.