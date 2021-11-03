В современном мире крупная компания обязана обладать собственными процессорами.

Разработчик популярной в Китае социальной платформы WeChat, компания Tencent Holdings, как отмечает Reuters со ссылкой на главу подразделения облачных технологий, уже несколько лет финансирует разработку собственных процессоров. Они делятся на три типа и предназначаются соответственно для систем искусственного интеллекта, ускорения обработки видео и работы сетевого оборудования. Одновременно создаётся собственная операционная система Orca.

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Источник изображения: Tencent

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Подобные заявления ставят Tencent в один ряд с другими китайскими компаниями, сосредоточившимися на разработке собственных процессоров: Huawei, Alibaba, Xiaomi и Oppo. Два последних производителя смартфонов ещё только пробуют свои силы в этом сегменте, но уже обладают достаточным масштабом бизнеса, чтобы оправдать подобные траты. В случае с Oppo слухи даже приписывают компании создать к 2023 году 3-нм процессоры, которые будет выпускать TSMC.