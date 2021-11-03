По итогам квартального отчёта TSMC известно, что в минувшем трёхмесячном периоде компания около 18% выручки получала от реализации заказчикам 5-нм изделий. Конкурирующая Samsung Electronics, в свою очередь, привлекла заказы на выпуск по собственной 5-нм технологии мобильных процессоров Qualcomm серии Snapdragon 888+. Как отмечают аналитики DigiTimes Research, корейский производитель пока ограничен в своей способности увеличивать объёмы поставок 5-нм продукции.
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По этой причине доля 4-нм и 5-нм изделий на китайском рынке мобильных процессоров в третьем квартале вряд ли превысит 11,8%. Лишь в четвёртом квартале она вырастет до 13,8%, но уже за счёт появления 4-нм процессоров Qualcomm и MediaTek, выпускаемых по их заказу компанией TSMC.