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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung и SK hynix склоняются к идее предоставления властям США данных, необходимых для борьбы с дефицитом
Но не в полном объёме, чтобы защитить коммерческие интересы клиентов.
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Восьмого ноября истекает срок требований властей США о добровольном предоставлении, пусть это и звучит странно, информации участниками рынка полупроводниковых компонентов, которая поможет министерству торговли выработать меры по решению проблемы дефицита компонентов в краткосрочном периоде. По данным издания Business Korea, южнокорейские компании Samsung Electronics и SK hynix готовы предоставить информацию американскому министерству, но при этом постараются не включать в неё данные, являющиеся коммерческой тайной.

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Источник изображения: AP

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Обе компании опасаются, что данные о контрактах с клиентами и планах по развитию собственного производства могут попасть в руки конкурентов. Компания TSMC, являющаяся крупнейшим контрактным производителем чипов, тоже согласилась предоставить информацию американскому ведомству, пусть и с некоторыми оговорками. Информация должна передаваться на добровольной основе, но министр торговли США уже дала понять, что к нарушителям принципов справедливой конкуренции могут быть применены суровые меры. Найти виноватых в кризисе должен помочь анализ полученной от участников рынка информации.

#samsung #полупроводники #дефицит #сша #sk hynix
5
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