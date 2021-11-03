Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD поделилась секретами успеха в борьбе с дефицитом чипов
Масштабы бизнеса и грамотное планирование поставок.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Gaming несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster), как сообщает Reuters, на одной из отраслевых конференций в Лиссабоне перечислил те факторы, которые способствуют минимизации влияния дефицита компонентов не бизнес компании. Прежде всего, он отметил успешную работу специалистов по планированию и снабжению, которые просчитывают объёмы поставок не только на месяцы, но даже на годы вперёд. Компания этим занимается с самого начала пандемии, хотя некоторые участники рынка к такой практике пришли относительно недавно.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
799 990р - цена 8K телека LG
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Во-вторых, как добавляет технический директор AMD, масштабы бизнеса компании позволяют ей добиваться определённого приоритета в переговорах с поставщиками. Свои чипы, напомним, компания получает от TSMC и GlobalFoundries. Кроме того, концентрация на передовой литографии в известной степени ограждает AMD от влияния дефицита, который сконцентрирован на направлении, обслуживаемом с использованием зрелой литографии.

#amd #полупроводники #дефицит
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Полировка крышки AMD Ryzen 9 5950X позволила снизить температуру под нагрузкой на шесть градусов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравнение процессоров Ryzen 3700x и 5800x (и 5600x) в четырех играх
82
10 лучших игр с открытым миром последних лет, в которые можно играть месяцами
59
Процессоры Intel Alder Lake – это уверенный шаг вперёд и конкуренция AMD, или топтание на месте
138
5 практических советов для тех, кто остался без видеокарты в 2021 году
58
Миниобзор игровой производительности нового Macbook Pro 14 с процессором M1 Pro
34
Ключ для Windows 11 на всю жизнь можно купить за 1 368 рублей на распродаже 11.11
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ750-M-V2L WH (80 Plus Gold)
24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86S
2
Мои впечатления от игры Rat Hunter
8
Битва процессоров: Core i7-9700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5

Сейчас обсуждают

LEVAK
08:09
Ахах!. А ведь действительно будут на 6 нм, так как уже в этом квартале оный техпроцесс имеет 50%. в производстве.
Новая утилита для разгона процессоров AMD получит поддержку Ryzen 6000, которые выйдут в январе
Jaster
08:09
По сравнению с овервотчем, кал он и есть кал.. )
Blizzard отложила Diablo IV и Overwatch 2 на неопределённый срок
Чувак
08:07
Ограничили tdp amd, чтобы не спалил стенд.
Intel слукавила в тесте Core i9-12900K и Ryzen 9 5950X, ограничив TDP последнего
Jaster
08:06
От родителей?
Криптоинвестор потерял почти 12 000 000$ из-за мошенников
SergeySR
08:05
Вроде в райзенах процессоры с iGPU намного слабее без таковых? В Intel без разницы.
Сравнение встроенного iGPU процессора Intel Core i7 - 11700 c NVIDIA GeForce GTS250 - 1Gb
Egor Ka
08:03
в 30 фпс играется отлично только долбоебам яблочникам, даже консольщики играют в 60
Миниобзор игровой производительности нового Macbook Pro 14 с процессором M1 Max
Blakis
08:02
Не заметил чтоб он не адекватно писал, даже очень адекватный и не важно сколько лет.
Call of Duty Vanguard порадует поддержкой NVIDIA DLSS и AMD FSR, но обойдётся без трассировки лучей
LEVAK
08:02
Пока всё выходит на рынок, как в давно утекшей дорожной карте. Ван Гог- это Стим деск. Cezanne - это 5000G Warhol и должен стать нашим убивцем не сбывшихся надежд синих.
Новая утилита для разгона процессоров AMD получит поддержку Ryzen 6000, которые выйдут в январе
Spambomber
08:01
Очередной высер новоявленного малограмотного и голодного блохастика. В бан это животное.
Ethereum переписал исторический максимум достигнув 4500$ за монету, темпы прироста опережают Bitcoin
Дмитрий Малинин
08:00
Это жесть какой фейл! Аукнется ещё дай боже...
Представленные Intel тесты Core i9-12900K и Ryzen 9 5950X оказались некорректными
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем