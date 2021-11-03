Масштабы бизнеса и грамотное планирование поставок.

Технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster), как сообщает Reuters, на одной из отраслевых конференций в Лиссабоне перечислил те факторы, которые способствуют минимизации влияния дефицита компонентов не бизнес компании. Прежде всего, он отметил успешную работу специалистов по планированию и снабжению, которые просчитывают объёмы поставок не только на месяцы, но даже на годы вперёд. Компания этим занимается с самого начала пандемии, хотя некоторые участники рынка к такой практике пришли относительно недавно.

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Источник изображения: Reuters

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Во-вторых, как добавляет технический директор AMD, масштабы бизнеса компании позволяют ей добиваться определённого приоритета в переговорах с поставщиками. Свои чипы, напомним, компания получает от TSMC и GlobalFoundries. Кроме того, концентрация на передовой литографии в известной степени ограждает AMD от влияния дефицита, который сконцентрирован на направлении, обслуживаемом с использованием зрелой литографии.