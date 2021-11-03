Тех самых, с памятью 3D V-Cache.

Знакомый нашим постоянным читателям разработчик Юрий Бублий на своей странице в Twitter предвосхитил появление не только версии 1.0D своей утилиты HYDRA к концу ноября, но и процессоров Ryzen 6000 к концу января. По словам создателя, новая утилита позволит осуществлять более тонкие настройки режимов работы центральных процессоров семейства AMD Ryzen. Управление кривыми изменения напряжения и частот, создание собственных профилей, а также многие другие возможности будут заложены в функциональность этого программного инструмента.

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Источник изображения: Twitter, 1usmus

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Естественно, не удержался энтузиаст и от распространения информации, которой AMD не так уж и рада – по его словам, новое семейство процессоров Ryzen появится в конце января. Логично предположить, что речь идёт о процессорах в исполнении Socket AM4, наделённых кеш-памятью 3D V-Cache, которая демонстрировалась летом этого года. «Секрет Полишинеля», впрочем, вряд ли так сильно охраняется, ибо в ходе интервью, посвящённого пятилетию с момента выхода Ryzen они признались, что указанные процессоры появятся в первой половине следующего года.