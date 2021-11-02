Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Члены совета директоров Intel закупили акций компании ещё на $2 млн
Кололись и продолжали жрать кактус?
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Gaming несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Сложно сказать, вдохновляются ли члены совета директоров Intel описанными новым главой компании Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger) перспективами, либо просто выбирают удачный момент для входа в активы, но за последние две недели они уже второй раз приобретают акции процессорного гиганта на открытом рынке. Для многих из них это первая сделка подобного рода, хотя в качестве вознаграждения за свою работу они акции компании уже получали ранее.

реклама

Как отмечает Barron’s, на этой неделе примеру коллег последовал сам председатель совета директоров Intel Омар Ишрак (Omar Ishrak), назначенный на этот пост в январе прошлого года. На прошлой неделе он купил около 20 тысяч акций на общую сумму почти $1 млн. Теперь он владеет 35 199 акциями компании, совет директоров которой возглавляет.

Источник изображения: Getty Images

анонсы и реклама
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
799 990р - цена 8K телека LG
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Директор Грегори Смит (Gregory Smith) выложил $500 тысяч за 10 440 акций Intel, а бывший глава HP Inc. Дион Вайслер на прошлой неделе повторно купил акции на сумму $500 тысяч. Менее значительными тратами на эти цели отличилась член совета директоров Intel Цу-Джэ Кинг Лю (Tsu-Lae King Liu), являющаяся профессором Калифорнийского университета в Беркли. Она купила тысячу акций компании на сумму $48 000.

#intel #аналитика #финансы #акции
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Выручка Apple в Китае за предыдущие 12 месяцев выросла на 70%
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 новинок от Xiaomi - прозрачный телевизор, дегидратор и другие
+
Сравнение процессоров Ryzen 3700x и 5800x (и 5600x) в четырех играх
74
10 лучших игр с открытым миром последних лет, в которые можно играть месяцами
53
Процессоры Intel Alder Lake – это уверенный шаг вперёд и конкуренция AMD, или топтание на месте
93
Загадки истории: Мюнхенский сговор 1938 года
58
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ750-M-V2L WH (80 Plus Gold)
17
Жесткая борьба видеокарт: Видеоматериалы
8
Битва процессоров: Core i7-9700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Мои впечатления от игры Rat Hunter
7
Битва игровых компьютеров: CPU Core i5-11400F и Ryzen 5 3600Х в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
4

Сейчас обсуждают

Артем Николаев
13:40
Ой, а за что минусы? Не те люди не то купили? Тогда скажите, какие нужны.
Bitcoin постепенно внедряется в различные сектора экономики, как одно из новых платежных средств
Зю
13:39
Прям всем желающим? А когда собираются искать обслуживающий банк? Срок старого истёк, а связываться с мошенниками под расследованием DOJ и SEC никто не хочет "As of today, #Binance corporation in Baha...
Bitcoin постепенно внедряется в различные сектора экономики, как одно из новых платежных средств
Дмитрий Бердник
13:39
На кредиты хер заработаешь. Банк всю твою прибыль высосет, еще и должен останешься
Создатели криптовалюты Игра в кальмара оказались мошенниками, а цена токена упала на 90 000 000%
Артем Николаев
13:39
Нужно больше таких новостей. И у энтузиастов психика крепнет, и у хейтеров хоть какая-то радость в жизни.
Bitcoin постепенно внедряется в различные сектора экономики, как одно из новых платежных средств
Anglesmith
13:38
"Ведущие бренды продуктов питания, такие как Nestle и Walmart, уже интегрировали блокчейн и позволяют своим клиентам покупать свои продукты за биткоины". Это немного правды и куча лжи, вранья и клеве...
Bitcoin постепенно внедряется в различные сектора экономики, как одно из новых платежных средств
Дмитрий Бердник
13:37
купи асик, дешево и по добыче твою видяху натянет
Создатели криптовалюты Игра в кальмара оказались мошенниками, а цена токена упала на 90 000 000%
Jurten Krieg
13:36
Доходность на трейде того же эфира (обычный скальпинг) перекрывает любые комиссии. А ты и дальше держи в жалком (да, без ковычек) фиате.
Bitcoin постепенно внедряется в различные сектора экономики, как одно из новых платежных средств
CroManIvo
13:36
я про общее направление куда идут производители видеокарт для новых поколений карт. старые тут не при чем.
Производители блоков питания уже позаботились о подключении видеокарт с интерфейсом PCI Express 5.0
Дмитрий Бердник
13:36
ТОчняк. Фиат это- не этот FIAT — итальянская компания — производитель автомобилей. Фиат - это национальная валюта государств. Рубль, Доллар, Евро, Тенге и т.д.
Создатели криптовалюты Игра в кальмара оказались мошенниками, а цена токена упала на 90 000 000%
Jurten Krieg
13:35
Восстановили через 45 минут.
Bitcoin постепенно внедряется в различные сектора экономики, как одно из новых платежных средств
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем