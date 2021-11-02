Кололись и продолжали жрать кактус?

Сложно сказать, вдохновляются ли члены совета директоров Intel описанными новым главой компании Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger) перспективами, либо просто выбирают удачный момент для входа в активы, но за последние две недели они уже второй раз приобретают акции процессорного гиганта на открытом рынке. Для многих из них это первая сделка подобного рода, хотя в качестве вознаграждения за свою работу они акции компании уже получали ранее.

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Как отмечает Barron’s, на этой неделе примеру коллег последовал сам председатель совета директоров Intel Омар Ишрак (Omar Ishrak), назначенный на этот пост в январе прошлого года. На прошлой неделе он купил около 20 тысяч акций на общую сумму почти $1 млн. Теперь он владеет 35 199 акциями компании, совет директоров которой возглавляет.

Источник изображения: Getty Images

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Директор Грегори Смит (Gregory Smith) выложил $500 тысяч за 10 440 акций Intel, а бывший глава HP Inc. Дион Вайслер на прошлой неделе повторно купил акции на сумму $500 тысяч. Менее значительными тратами на эти цели отличилась член совета директоров Intel Цу-Джэ Кинг Лю (Tsu-Lae King Liu), являющаяся профессором Калифорнийского университета в Беркли. Она купила тысячу акций компании на сумму $48 000.