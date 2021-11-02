В комплекте будет предусмотрен переходник.

Ресурс VideoCardz консолидировал имеющуюся в открытых источниках информацию о специфике подключения видеокарт с интерфейсом PCI Express 5.0 к блокам питания. Разъём с 12 контактами, который впервые был продемонстрирован публике с подачи NVIDIA, действительно станет стандартным. Он позволит передавать до 600 Вт мощности. В сочетании с 75 Вт, обеспечиваемыми слотом материнской платы, это позволит видеокартам потреблять до 675 Вт при использовании единственного разъёма дополнительного питания нового типа.

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Источник изображения: ASUS

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Работающий над обзором нового блока питания ASUS сайт eTeknix подтвердил, что этот источник питания использует не «врождённый» кабель с 12 контактами для подключения видеокарт с интерфейсом PCI Express 5.0, а переходник, к которому подводятся два стандартных восьмиконтактных разъёма. По всей видимости, аналогичным образом будут поступать и прочие производители блоков питания и видеокарт. На первом этапе проблему подключения можно будет решить за счёт использования переходников, а позже использование кабеля нового образца станет повсеместным.