Спрос ещё долго будет превышать предложение.

Представляющая интересы поставщиков полупроводниковой продукции ассоциация SIA сообщила, что по итогам третьего квартала выручка от реализации компонентов во всём мире выросла на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $144,8 млрд. Последовательно выручка выросла на 7,4%, а в целом она достигла исторического максимума для квартального значения за всю историю наблюдений.

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Источник изображения: TSMC

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С учётом высокого спроса на электронные компоненты, подстёгиваемого цифровизацией экономики и переходом на современное оборудование во многих отраслях, такой прирост вполне закономерен. Следует понимать, что рост выручки не символизирует пропорционального увеличения объёмов поставок в натуральном выражении, поскольку цены растут опережающими темпами. По некоторым прогнозам, нормализации ситуации со спросом и предложением на рынке полупроводниковых компонентов можно ожидать не ранее второй половины следующего года.