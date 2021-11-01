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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Экспансия контрактного производства Samsung должна подкрепляться ростом клиентской базы
А то получится «как всегда».
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Пока вице-президент Samsung Electronics и «наследник империи» Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) находился в заключении, формальное руководство компании делало лишь общие заявления о необходимости усиления роли контрактного бизнеса среди источников выручки. После возвращения к операционному управлению главы компании соответствующие инвестиционные программы были официально утверждены, и на прошлой неделе стало известно, что к 2026 году Samsung в три раза увеличит выработку на контрактном направлении деятельности.

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Издание DigiTimes традиционно транслирует мнение тайваньских источников, среди которых наверняка немало конкурентов Samsung, заинтересованных в распространении скептицизма в отношении новой инициативы корейского гиганта.

Источник изображения: DigiTimes

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Тайваньские источники считают, что амбициозные планы Samsung по расширению контрактного бизнеса увенчаются успехом только в том случае, если будет улучшена работа с клиентами. Пока клиентская база Samsung содержит не так много громких имён: помимо IBM, NVIDIA и Tesla, к ним можно причислить и постоянно мечущуюся между корейским подрядчиком и TSMC американскую компанию Qualcomm. Напомним, что Samsung обещает номинально опередить конкурентов по срокам освоения 3-нм литографии, но подобные намерения тоже содержат определённые репутационные риски, которые усложнят отношения с клиентами в случае неудачи.

#samsung #полупроводники #литографическое производство
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al3d
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Это ты про игроделов?
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Кеша
12:39
и на 450-470 тоже можно будет установить так как уже они поддерживают процы ryzen 5 серий а терерь живо за новой мамкой под интел 12 поколения не забуть еще проц и охлад прикупит :-)
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Spambomber
12:39
Надеюсь, этими носками экраны ипхонов и прочих самсунгов-ксяоми можно будет протирать? Даёшь конкуренцию фирменным салфеткам от огрызков!
Crucial решила разыграть в честь своего двадцатипятилетия фирменные носки
x.7
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