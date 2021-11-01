А то получится «как всегда».

Пока вице-президент Samsung Electronics и «наследник империи» Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) находился в заключении, формальное руководство компании делало лишь общие заявления о необходимости усиления роли контрактного бизнеса среди источников выручки. После возвращения к операционному управлению главы компании соответствующие инвестиционные программы были официально утверждены, и на прошлой неделе стало известно, что к 2026 году Samsung в три раза увеличит выработку на контрактном направлении деятельности.

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Издание DigiTimes традиционно транслирует мнение тайваньских источников, среди которых наверняка немало конкурентов Samsung, заинтересованных в распространении скептицизма в отношении новой инициативы корейского гиганта.

Источник изображения: DigiTimes

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Тайваньские источники считают, что амбициозные планы Samsung по расширению контрактного бизнеса увенчаются успехом только в том случае, если будет улучшена работа с клиентами. Пока клиентская база Samsung содержит не так много громких имён: помимо IBM, NVIDIA и Tesla, к ним можно причислить и постоянно мечущуюся между корейским подрядчиком и TSMC американскую компанию Qualcomm. Напомним, что Samsung обещает номинально опередить конкурентов по срокам освоения 3-нм литографии, но подобные намерения тоже содержат определённые репутационные риски, которые усложнят отношения с клиентами в случае неудачи.