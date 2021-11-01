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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай является для Apple самым прибыльным регионом
В относительном выражении с учётом операционной прибыли.
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Скупая на эмоции новость про динамику выручки Apple в Китае набрала необъяснимо большое количество просмотров, приговорив равнодушных к этой теме читателей к необходимости исчерпать данную тему утром в понедельник. Годовой отчёт компании по форме 10-K позволяет понять, что китайский рынок для Apple стал не только самым динамично развивающимся, но и самым прибыльным в относительном выражении – если сравнивать операционную прибыль с выручкой в этом регионе.

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Источник изображения: Apple

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В целом по величине выручки Китай остаётся на третьем месте после обеих Америк и Европы, но операционная прибыль Apple на этом рынке уже приближается к европейской, а в соотношении к выручке она вообще даёт пропорцию около 42%. И американские, и европейский рынок по норме операционной прибыли проигрывают Китаю. Можно предположить, что здесь как высока доля более дорогих продуктов Apple в структуре реализации устройств данной марки, так и востребованы программное обеспечение и услуги. За год операционная прибыль Apple в Китае выросла на 87%.

#аналитика #apple #финансы #китай
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