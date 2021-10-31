На квартальном отчётном мероприятии представители Apple несколько раз отмечали, что выручка компании в прошедшем фискальном году, который завершился в сентябре, увеличилась на двузначное число процентов во всех макрорегионов присутствия, а около трети выручки пришлось на страны с растущей экономикой. В Индии и Вьетнаме, например, выручка в прошлом квартале вообще удвоилась.
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Отчёт по форме 10-Q позволяет более подробно изучить динамику выручки в отдельных макрорегионах. Обе Америки для Apple по-прежнему являются крупнейшим географическим рынком, здесь выручка выросла на 23% по сравнению с предыдущим фискальным годом. Помимо услуг и смартфонов, хорошую динамику выручки в этом регионе обеспечили продажи компьютеров Mac.
На втором месте находится европейский рынок с приростом выручки на 30%, и здесь в число локомотивов роста уже попадает iPad, замещающий Mac. Китай занимает третье место по величине выручки, но лидирует по темпам её роста – плюс 70% за год весьма впечатляют на фоне сложных внешнеполитических отношений между США и КНР, а также не самой простой экономической ситуации. И снова смартфоны, планшеты и услуги обеспечили основную часть роста выручки Apple в данном регионе. Глобальная выручка компании по итогам фискального года, как уже отмечалось, увеличилась на треть.