Но валовая прибыль распределяется обратно пропорциональным образом.

Годовой отчёт по форме 10-K позволяет лучше понять структуру доходов и расходов компании. В последние годы растёт удельный вес выручки от услуг и программного обеспечения, поэтому годовая отчётность позволяет выделить некоторые интересные тенденции на этом направлении.

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Источник изображения: Apple

В частности, валовая прибыль компании в минувшем фискальном году, который завершился в сентябре, распределилась в пропорции 31:69 в пользу продуктов, но норма прибыли на направлении услуг и программного обеспечения последние два года неуклонно росла, поднявшись с 63,7 до 69,7%. Если учесть, что на направлении продуктов норма прибыли Apple в минувшем году не превысила 35,3%, можно сказать, что этот показатель в сегменте услуг почти в два разе выше.

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Кстати, в структуре выручки услуги составляют не более 18,7%, поэтому их более выраженное влияние на прибыль компании лишь подчёркивает важность этого вида деятельности. В последние годы Apple активно расширяет ассортимент платных подписок и разных услуг, это находит своё отражение в динамике роста профильной выручки – по сравнению с прошлым годом она увеличилась на 27%.