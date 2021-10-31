Как отмечает Reuters, китайская компания Huawei Technologies в третьем квартале сократила выручку на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $21 млрд. За первые девять месяцев года выручка сократилась почти на треть до $71 млрд.
реклама
На этот раз руководство Huawei не стало выделять выручку потребительского подразделения, в которому относятся смартфоны, но в сентябре оно выступало с прогнозами, согласно которым по итогам всего года выручка на данном направлении должна сократиться на $30-40 млрд. В третьем квартале Huawei довольствовалась лишь 8% китайского рынка смартфонов, тогда как год назад занимала 30% домашнего рынка. Впрочем, получивший независимость дочерний бренд Honor смог удвоить продажи смартфонов и занять 15% на рынке КНР.