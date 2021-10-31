Немецкий энтузиаст CENS вполне предсказуемо посвятил часть выходных экспериментам с экстремальным разгоном процессора Intel Core i9-11900K, который при помощи резервуара с жидким азотом удалось разогнать до 7145 МГц с активностью трёх ядер и трёх потоков.
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Помимо материнской платы EVGA Z590 Dark, автор эксперимента использовал модули оперативной памяти марки Colorful Technology и блок питания Corsair серии AX мощностью 1600 Вт.
Указанной частоты было достаточно, чтобы обновить мировой рекорд SuperPI 32M до 3 минут 37,565 секунды. Разрыв с ближайшим соперником измеряется 0,169 секунды, поэтому борьба за лидерство в этой категории идёт очень ожесточённая.