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Новости Hardware Алексей Сычёв
Разогнанный до 5.8 ГГц процессор Intel Xeon L3014 обновил сразу два рекорда
И возможность повышения частоты до 6.0 ГГц всё ещё сохраняется.
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Опытный финский энтузиаст Luumi повысил свою активность на сайте HWBot ещё вчера, но только к утру созрели два новых рекорда, полученных с помощью не самого распространённого в быту процессора Intel Xeon L3014. То есть, нельзя исключать, что на вторичном рынке он популярен в определённых кругах, но рекорды разгона с его помощью обновляются не так часто. Напомним, эта модель в исполнении LGA 771 относилась к семейству Wolfdale-CL и выпускалась по 45-нм технологии.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

Установив процессор в материнскую плату ASUS Rampage Extreme на базе чипсета Intel X48, финский энтузиаст разогнал его при помощи резервуара с жидким азотом до частот более 5.8 ГГц.

Источник изображения: HWBot, Luumi

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В тесте HWBot x265 4K этого хватило, чтобы продемонстрировать результат 1,011 кадра в секунду, а в Cinebench R20 позволило набрать 366 баллов. В обоих случаях был достигнут лучший результат среди всех одноядерных процессоров. Автор эксперимента считает, что в Cinebench R20 данный экземпляр процессора Intel Xeon L3014 способен разогнаться до частоты, близкой к 6 ГГц.

#intel #экстремальный разгон #xeon #wolfdale
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