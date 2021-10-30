И возможность повышения частоты до 6.0 ГГц всё ещё сохраняется.

Опытный финский энтузиаст Luumi повысил свою активность на сайте HWBot ещё вчера, но только к утру созрели два новых рекорда, полученных с помощью не самого распространённого в быту процессора Intel Xeon L3014. То есть, нельзя исключать, что на вторичном рынке он популярен в определённых кругах, но рекорды разгона с его помощью обновляются не так часто. Напомним, эта модель в исполнении LGA 771 относилась к семейству Wolfdale-CL и выпускалась по 45-нм технологии.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

Установив процессор в материнскую плату ASUS Rampage Extreme на базе чипсета Intel X48, финский энтузиаст разогнал его при помощи резервуара с жидким азотом до частот более 5.8 ГГц.

Источник изображения: HWBot, Luumi

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В тесте HWBot x265 4K этого хватило, чтобы продемонстрировать результат 1,011 кадра в секунду, а в Cinebench R20 позволило набрать 366 баллов. В обоих случаях был достигнут лучший результат среди всех одноядерных процессоров. Автор эксперимента считает, что в Cinebench R20 данный экземпляр процессора Intel Xeon L3014 способен разогнаться до частоты, близкой к 6 ГГц.